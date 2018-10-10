Борьба за Главпур 1 Александр Гольц

10.10.2018, 13:40

Александр Гольц

Как российских военных будут воспитывать с помощью РПЦ.

Волна религиозного восторга накрыла российское Министерство обороны. Центральный печатный орган военного ведомства «Красная звезда» в каждом номере публикует призывы лучших людей Отечества жертвовать на строительство Храма Воскресения Господня — главной церкви Вооруженных сил, строящейся в парке «Патриот». В советское время с таким усердием печатали рапорты лучших военнослужащих, докладывавших об успехах в боевой и политической подготовке накануне очередного съезда КПСС.

Президент Путин вместе с патриархом Кириллом присутствовал при закладке первого камня храма, чьи размеры должны поразить воображение. Сооруженный целиком из металла и выкрашенный в цвет хаки, он будет достигать 95 метров, включая крест, а общая площадь составит 11 тысяч квадратных метров.

Храм рассчитан на единовременное пребывание в нем до 6 тысяч человек, то есть двух армейских бригад или воздушно-десантной дивизии почти целиком. Помимо центрального храма, предполагается возвести несколько зданий, «в которых будет налажена работа по воспитанию, образованию военного духовенства, будут проводиться военно-патриотические мероприятия».

Судя по сообщениям ведомственной прессы, жизнь армии вообще переполнена религиозными событиями. Недавно было объявлено, что домовому храму при Генштабе Вооружённых Сил РФ «переданы иконы с частицами мощей святых Сергия Радонежского, Георгия Победоносца, Фёдора Ушакова, великомученика Дмитрия Солунского и частицы Честнаго Древа Животворящего Креста Господня». Присутствовавшие на церемонии высокие чины сообщили, что будут стремиться к появлению домовых церквей при каждой воинской части.

Борьба за Главпур

Есть большой соблазн списать происходящее на то, что генералы просто пытаются держать нос по ветру в условиях нарастающей клерикализации страны. Однако дела обстоят серьезнее.

В Россию 30 июля вернулся аппарат идеологической обработки военнослужащих. Этот важный для жизни страны момент власть постаралась сделать незаметным. Был опубликован лишь президентский указ о назначении бывшего командующего Западным военным округом генерал-полковника Андрея Картаполова заместителем министра обороны — начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил. Что до указа о создании самого управления, то его не удалось обнаружить ни на сайте президента, ни на портале правовой информации.

Хотя и было заявлено, что новое управление будет создано на базе Главного управления по работе с личным составом, оно станет значительно крупнее и будет скорее напоминать советский идеологический монстр Главпур, который имел статус отдела ЦК КПСС. В ГВПУ должны войти департамент культуры Минобороны, Военный университет и Управление по работе с обращениями граждан Минобороны. В СМИ появились сообщения, что управлению будут подчинены телерадиокомпания «Звезда» и центральный печатный орган Минобороны — газета «Красная звезда», которые сейчас курирует департамент информации и массовых коммуникаций. Окончательно структуру ГВПУ должны были сформировать 1 октября. Однако сообщений о завершении формирования не последовало. Это указывает на ожесточенную бюрократическую борьбу внутри военного ведомства.

Борьбу подогрело заявление Картаполова о том, что возглавлять политработу в округе будут военные командиры в звании генерал-лейтенанта, что сделает, по его мнению, эту должность весьма привлекательной для высшего командного состава. Когда речь идет о столь кардинальной перекройке штатного расписания, схватка под ковром становится и вовсе беспощадной.

Однако перед свежесозданным управлением стоит задача куда большего масштаба, чем подчинение максимального количества армейских структур. До сих пор не был дан ответ: какое, собственно говоря, «политическое воспитание» собирается проводить новый Главпур в стране, где наличие государственной идеологии запрещено Конституцией.

Новая военная идеология

Единственный возможный выход в такой ситуации — назвать эту идеологию как-нибудь по-другому. Недолго думая, военачальники зацепились за православие. Именно оно, на их взгляд, и есть живое воплощение «духовных скреп» о которых некогда говорил Владимир Путин. «Наша идеология должна основываться, во-первых, на истории Родины и своего народа, во-вторых, на исторических и культурных традициях», — утверждает Картаполов.

Речь скорее всего идет о сугубо прикладном понимании истории страны, как коллекции мифов. Они должны доказать, что Россия за много веков вела исключительно оборонительные войны, в результате которых ее территория всякий раз увеличивалась. «Мы знаем, что Россия никогда не ведёт и не вела захватнических войн», — заявил патриарх Кирилл на церемонии начала строительства главного военного храма.

В итоге, религиозное воспитание в его наиболее мракобесном варианте станет одной из основ военно-политической работы. Картаполов проиллюстрировал это, серьезно заявив: «то, что сейчас происходит в Сирии, можно считать очередным актом войны за ясли Господни». При этом начальник нового Главпура уверен: «Возрождение Российского государства, как мы видим, продолжается через возрождение православной веры».

Кому воспитывать

Однако военные вовсе не намерены отдавать священнослужителям роль первой скрипки в почетном деле внедрения новой православной идеологии. В проекте положения о новом Главпуре записано, что Управление будет осуществлять «методическое обеспечение военно-религиозной работы» и «подбор кандидатов для назначения на штатные должности по работе с верующими военнослужащими». То есть политкомиссары отнимут ряд полномочий у церкви и сами будут отбирать священников для работы в войсках.

Уместно напомнить, что система военного духовенства существует уже два десятилетия. Еще в 1995 году был создан синодальный Отдел Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями. А в 2009-м Путин принял решение о воссоздании в Вооружённых силах России института военного духовенства. Штатные военные священники находятся на должностях гражданского персонала в воинских и правоохранительных формированиях. Как правило, это должность, именуемая «помощник командира по работе с верующими военнослужащими». С ними, как и с любыми другими гражданскими работниками Вооруженных сил, заключается контракт.

В своей богослужебной и пастырской деятельности они подчиняются епархии, на территории которой размещено конкретное воинское или правоохранительное формирование. А в рамках должностных обязанностей подчинены командиру воинского или правоохранительного формирования.

Сейчас в Вооруженных силах есть 260 штатных должностей священников. Практически на каждое соединение приходится военный пастырь. Правда, и военные, и иерархи сетовали, что остается довольно много вакантных должностей — на конец 2016 года не было занято около сотни. Но армейскую паству окормляют еще около 500 внештатных священников. Так что верующие военнослужащие могут без особых проблем удовлетворять свои религиозные потребности.

По данным ведомственных социологов, около 70 процентов солдат и офицеров считают себя православными.

Дело отца Звездония

Если не считать того, что религиозная деятельность в войсках принимает порой странные формы, вроде освящения поступивших на вооружение танков и ракетных установок, в целом она полезна. Военные, испытывающие постоянный стресс в силу своей профессии, как никто другой нуждаются в пастырском утешении.

Однако сейчас, похоже, речь идет о другом. О директивном насаждении государственной идеологии под видом религии. Если так, то отец Звездоний, «генерал-майор религиозной службы, первый заместитель по духовному окормлению», эта сатирическая гипербола Войновича, станет скоро реальностью.

Отец Звездоний — герой романа-антиутопии Владимира Войновича «Москва 2042». В коммунистической Москве будущего церковь стала востребованным институтом и получила от государства все необходимые ресурсы в обмен на то, что заменила Бога на Гениалиссимуса. Сама система культа в романе основана на Пятиединстве народности, партийности, религиозности, бдительности и госбезопасности.

Из заявлений Картаполова следует, что именно в армии будет рождена российская идеология: «Та идеология, которая сегодня зарождается на наших глазах, получит апробацию в армейской среде. Если впоследствии она окажется востребована государством, мы будем только рады». Религиозный экстаз, охвативший военачальников, которые еще четверть века назад получали отметки по научному атеизму, вполне объясним. Они намерены не просто встроиться в происходящую клерикализацию страны. Они хотят возглавить ее.

Кстати, никто из «специалистов по окормлению» не озабочен тем, что определенная часть российских военнослужащих исповедуют ислам или вовсе являются атеистами. В ответ на робкое предложение главы Духовного собрания мусульман России, муфтия Москвы Альбира Крганова построить «компактную мечеть» рядом с храмом Вооруженных сил России, пресс-секретарь патриарха Кирилла, священник Александр Волков холодно заметил: «Не думаю, что здесь нужно как-то все время пытаться создавать искусственный паритет. У нас есть храм на Поклонной горе, там же есть и мечеть».

Александр Гольц, openmedia.io