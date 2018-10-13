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Никакой «советской культуры» не существует

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  • Максим Мирович
  • 13.10.2018, 9:48
  • 1,807

Что будет в сухом остатке, если вычеркнуть книги-однодневки про БАМ и фильмы про Ленина и Сталина?

Время от времени фанаты СССР заявляют — "ну ладно, в стране были репрессии, народ не выпускали за границу, все жили бедно — это правда. Но ведь в стране была КУЛЬТУРА! Что не фильм — то шедевр! Что не книга — то глыба! А сейчас что? Вышли эти креаклы из барбершопов, сидят со своими вейпами да макбуками, никто даже не создаст никакой шедевр! А что было раньше? Какие замечательные советские комедии снимали, какие книги писали, а какие звенели песни! Одна наша Алла Пугачёва чего стоит!"

Самое смешное во всем этом то — что никакой "советской культуры" в том смысле, в которой её вспоминают фанаты СССР — никогда не существовало, потому что все произведения, которые они вспоминают — на самом деле не советские, а антисоветские, и в сегодняшнем посте я подробно разберу некоторые примеры из разных жанров культуры.

Итак, давайте пройдёмся по разным культурным жанрам, и посмотрим, какое "советское наследие" (разумеется, в кавычках) нам осталось.

Фильмы

Если говорить о советском кинематографе — то любой человек, мало-мальски знакомый с фильмами того периода, сразу же назовёт вам две фамилии — Рязанова и Гайдая. Эти два режиссёра действительно создали ряд весьма годных комедий — первый в лирическом жанре, второй — в более комическом и гротескном. Что самое интересное — оба этих режиссёра в своих картинах постоянно троллили совок — высмеивая хозрасчет, дефицит, совковую бюрократию и в целом косность системы.

Гайдай породил целую плеяду антисоветских мемов, вроде "Будете у нас на Колыме... — нет, уж лучше вы к нам", а Рязанов так вообще снял целиком антисоветский фильм "Гараж", в котором под видом "Правления" показал весь коррупционный произвол и маразм советской власти — этот фильм был чем-то вроде "Он вам не Димон" своего времени, и одно время его даже запрещали.

Если вы спросите у людей старшего поколения — за что они любят фильмы Рязанова и Гайдая, то узнаете, что любят их вот за этот самый виртуозный троллинг совка — когда режиссеры, обходя цензуру, показывали на экране то, что всем было и так известно, но о чём нельзя было говорить вслух. И эти фильмы действительно войдут в историю (уже вошли) именно поэтому.

Что у нас остаётся ещё? В пятидесятые-семидесятые годы наснимали бесчисленное множество фильмов о рабочих и монтажниках (когда закрылся ГУЛАГовский "Дальстрой", стало необходимо привлекать в рабочие профессии молодежь), бесчисленное количество неправдивых фильмов о войне (престарелые номенклатурщики брежневских времен такое любили), кучу всякого советского шлака о "перевоспитании хулигана коллективом" — от всего этого не осталось и камня на камне.

А Рязанов и Гайдай со своим умным и тонким троллингом остались. В общем, "лучшие советские фильмы" на проверку оказываются антисоветскими.

Книги

С первых лет советской власти всякие графоманы кинулись в литературу прославлять её достижения (вслед за колебанием "курса партии") — авторы двадцатых славили "ленинские свершения" (позже многих из них расстреляли как троцкистов), авторы тридцатых славили Мелиоратора и Языковеда (многие были расстреляны как предатели и шпионы), авторы пятидесятых славили Новые Свершения и Стройки — но об их именах сейчас никто и не вспомнит.

О каких же авторах говорят, вспоминая "советскую литературу"? Безусловно, все вспоминают романы Ильфа и Петрова, вспоминают Булгакова, вспоминают Бунина. Из более поздней литературы вспомиают Стругацких, Венедикта Ерофеева, Варлама Шаламова, Солженицына и Войновича. Но вот беда — это все не советские, а скорее антисоветские авторы — кто троллил совок скрыто-иронично (как Ильф и Петров), кто боролся с ним открыто и прямо — как Солженицын и Войнович. Даже лауреаты Нобелевской, вроде Бродского или Пастернака, были целиком антисоветскими авторами.

А от графоманов и прославлятелей БАМов сейчас не осталось ничего — спросите ради интереса любого фаната СССР, что из именно советской литературы он читает — окажется, что ничего. Никто сейчас на полном серьезе не будет читать книги про БАМ или про какое-нибудь покорение тайги — эти книги умерли вместе с тем Гениалиссимусом, в чей период они были созданы и чьи интересы они обслуживали.

В общем — никакой "советской литературы" в XXI веке не осталось, осталась скорее антисоветская, созданная в тот период. Даже если взять отдельно белорусскую литературу — то у нас от того периода остались только Василь Быков, Владимир Короткевич и Янка Купала — каждый из которых по-своему не любил совок, за что и страдал.

Музыка

Тут всё ещё проще — от косной советской эстрады сейчас не осталось буквально камня на камне. Нельзя сказать, что какой-то современный исполнитель или коллектив "продолжает советские традиции" — их попросту не было. Всё, что было на советской эстраде — было калькой с западных сольных исполнителей (вроде Элвиса Пресли) либо с ансамблей (вроде "Битлз"). Как ни пыжились орденоносные победители фестивалей советские композиторы-лауреаты  создать что-то оригинальное — получалась всегда вторичная калька с Запада.

Что же можно вспомнить годного, говоря о советской эстраде? В памяти однозначно остался Владимир Высоцкий — который никогда не был "советским автором" и конфликтовал с властью, стараясь вставить в свои песни больше того, чем было "можно" — и о войне, и о репрессиях, и о бытовой жизни советских алкоголиков. Ещё можно вспомнить Пугачёву — Аллу Борисовну тоже любили именно за отличие от "совковых тёток" на эстраде — она ярко одевалась, одна из перых перестала стоять по стойке "смирно" у микрофона и петь нудные песни о широких просторах необъятной Родины.

Был еще Кобзон, но тот был под "протекторатом государства" и оставался под таковым до последних дней — подобно змее, пережившей свой яд. Никто и никогда не слушал Кобзона по собственной воле. Вы видели хоть одного человека, который хранил бы дома пластинки Кобзона? Дома держали пластинки Высоцкого и Вертинского, Окуджавы, те кто был более продвинутым — слушал The Beatles, ABBA и Queen, а Кобзона ни у кого не было.

Итог данного пункта — от "чисто советской" эстрады сейчас не осталось ровыным счетом ничего, и она никак не оказывает влияние на современность.

Эстрада

Отдельным пунктом нужно сказать о советской немузыкальной эстраде, которая начала развиваться с появлением советского телевидения. Сейчас на ютубе популярен жанр "стендапа" — это когда комик выступает со своей сольной программой, рассказывая всякие смешные штуки. В СССР родиной "советского стендапа" можно назвать Аркадия Райкина — он очень талантливо перевоплощался  в разных персонажей и в целом выступал очень годно.

И вот тут мы сталкиваемся ровно с тем же, что было во всех предыдущих пунктах — Райкин был скорее не советским, а антисоветским комиком — в своих выступлениях он весьма тонко (хоть и осторожно) троллил совок. Всех желающих приглашаю посмотреть фильм "Мы с вами где-то встречались" с Райкиным в главной роли — там он поочередно троллит охеревших совковых начальников (эпизод на железной дороге), совковую говнопромышленность (эпизод про обувь в купе), совковую номенклатуру (сценка про карьерную лестницу), совковый сервис (эпизод в фотоателье, сценка про магазин) и так далее.

Более поздние "стендап-комики", вроде Хазанова и Петросяна, а также Жванецкого — тоже троллили совок, пусть и по-разному. В СССР это называли "бытовой сатирой", но это было бессмысленное название — так как авторы высмеивали именно те вещи, которые в принципе нельзя было изменить, не изменив политический строй.

Итак, что же у нас остается в сухом остатке, если вычеркнуть книги-однодневки про БАМ и фильмы про Ленина и Сталина, названия которых даже и любители СССР сейчас не вспомнят?

И режиссеры, и писатели, и музыканты, и даже эстрадные комики, которых фанаты СССР приводят как примеры "творцов советской культуры" — на самом деле создавали самые настоящие антисоветские произведения, которые в той или иной форме троллили совок. Получается, что никакой "советской культуры" — в том смысле, как о ней вспоминают фанаты СССР — не существует вовсе.

Максим Мирович, Livejournal


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