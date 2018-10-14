Видеофакт: Украинский вертолет Ми-24 сбил на Донбассе беспилотник РФ

Видеофакт: Украинский вертолет Ми-24 сбил на Донбассе беспилотник РФ5
- 14.10.2018, 18:44
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Экипаж Ми-24 в небе над Лисичанском Луганской области сбил беспилотник «Орлан-10».
Штаб операции Объединенных сил ВСУ опубликовал 14 октября на своей странице в Facebook видео, как экипаж вертолета Ми-24 в небе над Лисичанском Луганской области сбивает беспилотник "Орлан-10", находящийся на вооружении российской армии. Ранее сегодня украинские военные сообщили, что беспилотник выполнял разведывательный полет по маршруту Лисичанск – Северодонецк. Для его уничтожения привлекли вертолет огневой поддержки, передает gordonua.com.
Украинские военные уже нашли обломки летательного аппарата. Еще два бесплотника пророссийские боевики потеряли над Лисичанском вчера.