В Кремле высказались насчет закона о чечено-ингушской границе 16.10.2018, 17:59

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В Москве испугались протестов?

Во вторник, 16 октября, делегаты от согласованного с властями митинга против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней провели переговоры с полпредом президента в СКФО Александром Матовниковым и главой управления президента по внутренней политике Андреем Яриным. На встрече в Пятигорске чиновники заявили, что закон о разделении границы «был принят и уже вступил в силу, но при этом признали, что в нем могут быть недоработки», рассказал РБК собеседник, знакомый с ходом совещания. Эту информацию подтвердил источник РБК, близкий к Кремлю.

Ярин предложил продолжить работу над проблемой «в рамках правоприменительной практики». Все вопросы он посоветовал обсуждать в рамках комиссии Ингушетии по взаимодействию с органами власти Чечни по определению границы между республиками, отметил один из источников РБК. На обсуждения Ярин посоветовал приглашать людей, которые живут на приграничных территориях. Заседание комиссии состоится уже в среду, 17 октября, сообщило правительство Ингушетии.

Напомним, закон о границе новой границе Чечни и Ингушетии вызвал недовольство со стороны ингушей, которые объявили о начале бессрочного протеста.