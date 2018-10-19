Борьба за правду: «Хартию» и белорусских журналистов поддержали в Брюсселе 2 19.10.2018, 9:05

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Борьба за свободу медиа - это один из важнейших вызовов, перед которыми стоит современный мир.

Конференция «Борьба за правду: свободная и независимая журналистика в сегодняшнем мире» прошла 18 октября в Европейском парламенте. Мероприятие было организовано группой Европейской Народной Партии (ЕНП).

На конференции выступили глава группы Европейской Народной Партии в Европарламенте Манфред Вебер, евродепутат от Испании, заместитель председателя группы ЕНП Эстебан Гонзалез Понс, евродепутат от Польши, член Юдического комитета Европарламента Тадеуш Звефка, бывший редактор испанской газеты «Эль Паис» Дэвид Аландете, главный редактор белорусского сайта Charter97.org Наталья Радина, член кабинета Еврокомиссара по цифровой экономике Марии Габриэль Мануэль Гойет, известный мальтийский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Мэтью Каруана Галиция, сын убитой в прошлом году на Мальте журналистки Дафны Каруаны Галиции.

Открывая конференцию, Манфред Вебер заявил: «Свобода СМИ является фундаментальным правом и условием, необходимым для функционирования демократии в Европе. Если журналисты не смогут делать свою работу, в долгосрочной перспективе наши демократии уже не будут демократиями. Поэтому группа ЕНП не перестанет добиваться справедливости в связи с гибелью и преследованием журналистов».

Участники конференции отметили влияние российской пропаганды на страны постсоветского простанства и государства Европейского союза, а также агрессивное вмешательство России в избирательные кампании.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина рассказала о ситуации со свободой слова в Беларуси и постсоветских странах. По ее словам, сегодня, в условиях гибридной войны, которую ведет Россия, ситуация в регионе очень тяжелая и требует немедленной реакции со стороны Запада.

«На моей родине, в Беларуси, где вот уже 24 года правит диктатор Лукашенко, свобода слова уничтожена. Власти контролируют все: телевидение, радио, газеты, интернет. Те немногие независимые газеты и сайты, которые остались в стране, работают в условиях давления со стороны властей и самоцензуры», - сказала Наталья Радина, перечислив последние репрессии против независимых СМИ: блокировка сайта «Хартии-97», драконовские поправки в закон о СМИ, уголовные дела против популярных видеоблогеров, преследование фрилансеров и журналистов «Белсата», обыски и задержания журналистов БелаПАН и tut.by, давление на независимые СМИ со стороны КГБ.

Конференция «Борьба за правду: свободная и независимая журналистика в сегодняшнем мире»

Цензура СМИ сегодня достигла катастрофических масштабов, заявила она:

«Свободный интернет сегодня отсутствует в России, Беларуси, Китае, Иране, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане. Фактически половина Евразии в скором времени останется без свободного слова, так как традиционные медиа там уже почти уничтожены. Что такое страны без свободного слова? Это жесткие диктатуры, убийства, аресты, пытки инакомыслящих и, в конце концов, война. Поэтому свободный западный мир должен реагировать на нарушения свободы слова немедленно и самым принципиальным образом.

Однако происходит обратное. Например, контакты стран Евросоюза и США с диктаторским режимом Беларуси становятся только теснее. Значительно возросла финансовая помощь Евросоюза режиму Лукашенко. В Минск для встречи с диктатором приезжают европейские комиссары, там проходят международные конференции, на которых практически не поднимается тема нарушений прав человека в самой Беларуси. Помощь независимым белорусским СМИ постоянно сокращается, медиа балансирут на грани закрытия.

Создается впечатление, что структуры Евросоюза сегодня разделены на две части. С одной стороны, есть Европейский парламент, депутаты которого сегодня очень принципиально ставят вопрос о нарушении в Беларуси свободы слова и прав человека: за год были приняты две резолюции, осудающие преследование оппозиции и независимых медиа в Беларуси и с требованием немедленной разблокировки сайта Charter97.org. С другой стороны, европейские чиновники и комиссары игнорируют требования европарламентариев и, несмотря ни на что, сотрудничают с белорусским режимом. А фонды, которые заявляют, что занимаются поддержкой демократии, на деле самым активным образом поддерживают диктатуры. Получить гранты белорусским независимым СМИ сегодня крайне трудно, хотя известно, что сотрудничающие с властью GONGO получают ее регулярно.

Парадокс в том, что резкое сокращение помощи независимым медиа происходит на фоне громких публичных заявлений о необходимости противодействия путинской пропаганде как неотъемлемой части гибридной войны.

В один день с «Хартией-97» о серьезных проблемах с финансированием объявила российская «Новая газета». В Украине из-за отсутствия нормального финансирования с трудом выживает крымскотатарский телеканал ATR. Азербайджанский правозащитник Эмин Гусейнов сообщил мне, что помощь независимым медиа Азербайджана за последние годы сократилась в 10 раз!

Ведущие независимые медиа в Крыму, Беларуси, России, Азербайдждане, Армении, Казахстане на грани закрытия в то время, как великие политики и демократические фонды кричат о борьбе с путинской пропагандой.

В течение этого года я много раз была в Европарламенте, услышала много слов поддержки, благодарна за все резолюции, что были приняты. Но сейчас пришло время перейти от слов к действиям. Сегодня российские власти ведут против наших стран и стран ЕС гибридную войну, также как и против собственного народа. Если в военном плане противодействие Путину оказывается, то информационную часть этой войны Запад сегодня беспомощно проигрывает», - заявила Наталья Радина.

Конференция «Борьба за правду: свободная и независимая журналистика в сегодняшнем мире»

Испанский журналист Дэвид Аландете рассказал, как работает российская пропаганда в Каталонии. По его словам, влияние России на события в Каталонии очень серьезное. Телеканал Russia Today генерирует фальшивые новости, затем эти новости становятся вирусными в соцсетях. Популярность такиx «новостей» значительно превышает обычные новости. Каталонские, российские и венесуэльские аккаунты синхронно распространяют дезинформацию.

«Russia Today - это не СМИ, это оружие. И они сами признают это», - сказал Давид Аладенте, сославшись на цитату российской пропагандистки Маргариты Симоньян.

«Пытаться сегодня решить проблему дезинформации «фактчекингом» - это как лечить рак бинтовыми повязками. После того, как новость опубликована, уже ничего нельзя сделать. Необходим системный подход. Усилия по борьбе с дезинформацией очень и очень недофинансируются как в США, та и в ЕС. Необходимо разработать новые законы. Например, в Германии после введения законов против дезинформации, прошли выборы, в которых было относительно мало фальшивых новостей», - заявил бывший редактор «Эль Паис».

Мальтийский журналист-расследователь Мэтью Каруана Галиция отметил значение верховенства права и расследовательской журналистики в борьбе с коррупцией: «Невозможно разделить свободную журналистику и борьбу с коррупцией. Там, где суды зависят от властей, борьба с коррупцией невозможна».

Депутат из Польши Тадеуш Звефка подчеркул значение правды для развития общества:

«Битва за правду - это битва за демократию. Не может быть демократии без правды, и, вероятно, не может быть правды без демократии. Борьба за свободу СМИ - это один из важнейших вызовов сегодня, перед которыми стоит современный мир. Мы говорим не только о свободе слова, но также о фундаментальном праве на правдивую информацию. Роль и определение журналистики остаются неизменными — поиск правды, отражение действительности в форме информации и помощь гражданам в понимании все более сложного мира. Только свободная и независимая журналистика может гарантировать выполнение этой миссии.

Беларусь не является демократической страной. Поддержка независимых СМИ, таких как сайт «Хартия-97», телеканал «Белсат», радио «Рацыя», которые строят демократию, - это наша элементарная обязанность. И им нужно помогать в первую очередь. Отношения с политиками во власти должны быть на втором месте. Мы же в Европе часто поддерживаем вещи второстепенные, которые могут подождать.

Неправительственные фонды должны финансировать журналистику без манипуляций, но некоторые фонды вводят искусственные ограничения. Необходимо исправлять эту ситуацию. Наша обязанность создать такие правовые инструменты, которые усилят независимость и плюрализм СМИ. Если не будет свободных СМИ, настоящей журналистики, то у нас не будет демократии», - сказал Тадеуш Звефка.

Спикеры конференции «Борьба за правду: свободная и независимая журналистика в сегодняшнем мире»

Во время визита в Брюссель Наталья Радина смогла рассказать о блокировке сайта Charter97.org в Беларуси непосредственно еврокомиссару по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханессу Хану. Подробно ситуация в Беларуси была обсуждена с советником еврокомиссара Ханной Янс. Также главный редактор «Хартии-97» встретилась с главой Комитета по безопасности и обороне Европарламента Анной Фотыгой, главой подразделения Восточного партнерства в Европейской службе внешних действий Ричардом Тибельсом и евродепутатами от Великобритании, Швеции, Чехии и Бельгии.

Наталья Радина с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханессом Ханом