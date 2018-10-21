В Гомеле – коллапс из-за приезда Лукашенко 10 21.10.2018, 15:34

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Движение в городе затруднено.

Об этом в телеграм-канале NEXTA написал белорусский блогер и журналист Степан Светлов.

Гомель, привет! Держитесь, осталось чуть-чуть.

- Для справки. Уже две недели город живёт в состоянии непрерывного аврала к Форуму регионов Беларуси и Украины (25-26 октября), на котором ждут высоких гостей, в том числе Порошенко и Лукашенко.

- Тяжелее всего - в центре, на ул. Советской. Второй раз за год (первый - во время приезда Лу) там перекладывают плитку и асфальт (в т.ч. новые), обновляют разметку. Красят фасады домов, деревья и бордюры; плитку на тротуарах делают в виде орнамента. В частных домах красят шифер, на уличных фонарях протирают лампочки. Шифер красят именно в старых домах с автовышек, прямо по мху и грязи, никто не зачищает, то есть эта покраска на месяц. Если в доме не старики зовут, то заставляют красить самим, пролетает вертолет над всеми районами и фиксирует все нарушения, одному предпринимателю предписание выписали за территорию, что с вертолета плохо смотрится - все убрать или накрыть дали неделю. Перемещаться по улице вообще невозможно, везде рабочие что-то делают. Вчера сгоняли людей (бюджетники и студенты) на субботник, чтобы они красили бордюры на этой улице. По ул. Юбилейной и много где ещё на столбах повесили камеры. Садят туи высотой по 50-70 см в бетонных кадках, чтобы через неделю убрать. Холодно в ноябре всё-таки.

- Пристальное внимание - главному парку, потому что обычно встреча "царей" проводится во Дворце руменцевых-Паскевичей. В это время весь народ из парка выгоняют и никого близко к нему не подпускают.

- Пристальное внимание - дороге в аэропорт (к которому до этого не было никакого дела): положили новый асфальт, бордюры и ливневая канализация - в поле. Куча народу и спецтехники - огромные бабки $$$.

- В городе жуткие пробки и проблемы с транспортом. Гомельчане задаются вопросом, не лучше ли переложить асфальт на улицах, которые в этом нуждаются? Не лучше ли расширить дорогу там, где это критически необходимо (на улице Сосновой, например)? Не лучше ли уложить плитку там, где люди ходят по утоптанной земле? Но вопросы эти риторические. На окраинах до дыр в асфальте и плитки никому нет дела уже лет пять. Гомельчане составили петицию против этого.