Крымский блогер: Опоры Крымского моста поползли 2 21.10.2018, 21:39

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Крым начал в полной мере «вкушать» российские реалии.

В оккупированном Крыму гидроинженеры, занимающиеся строительством Крымского моста, говорят, что тот понемногу приходит в аварийное состояние. Как пишет пишет gordonua.com, об этом рассказала крымский блогер Зарема Сеитаблаева (имя и фамилия изменены в целях безопасности).

"Увы, конструкция оказалась нестабильной. То, о чем предупреждали, оказалось не фантазией, а реальностью. Опоры моста поползли. И, думаю, что это стало приговором для керчан", – написала она.

Блогер отметила, что Кремль не может признать, что Крымский мост развалился из-за "колоссальной коррупции" и амбиций российских властей, поэтому его разрушение спишут на диверсантов.

"Когда разрушение моста примет необратимый характер, можно предположить, что его попросту подорвут. Это будет этаким подобием хорошей мины при плохой игре. А спишут, думаю, все на теракт врагов России. И, возможно, для подготовки общественного мнения к будущим событиям "случилась" трагедия в керченском колледже 17 октября", – считает Сеитаблаева.

Она высказала опасение, что теракты в Керчи могут продолжиться. А Следственный комитет России не признал нападение на колледж террористическим актом потому, что террористы обычно шантажируют власть.

"По сути, здесь мы наблюдаем феномен, когда шантажируют с помощью терактов не власть, а народ. Крымчане, не знавшие терактов, оказались теперь на прицеле. Причем режиму все равно, кого принести в жертву", – подчеркнула блогер.

Сеитаблаева добавила, что при помощи терактов население Крыма будут держать в состоянии постоянного стресса, что будет способствовать отупению людей. "Именно вот такая "отупевшая" биомасса и нужна нынешнему режиму. Ею легче управлять, она доверчивее к кремлевской пропаганде… К сожалению, Крым начал в полной мере "вкушать" российские реалии. Крымчане, не знавшие терактов, очевидно, оказались теперь на прицеле. Причем режиму все равно, кого принести в жертву в Крыму – крымских татар, украинцев или русских", – подытожила она.