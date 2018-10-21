Топовый боксер получил $365 миллионов за уход с ТВ в интернет-сервис 21.10.2018, 22:07

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Что такое DAZN и как с ним связан олигарх из Одессы?

В середине недели в спорте громыхнуло событие, мощь которого пока осознали не все: чемпион WBC и WBA Сауль Альварес ушел со стандартного телевидения и подписал 5-летний контракт со стриминговой платформой DAZN, пишет by.tribuna.com.

Теперь все его бои будут транслироваться на площадке, у которой нет даже спутниковой кнопки – такие интернет-сервисы называются OTT (Over the Top, то есть напрямую от вещателя к устройству пользователя). Человек может смотреть видео хоть в мобильном приложении, хоть с компьютера, хоть с планшета, хоть с разных приставок для ТВ типа Apple TV, хоть с игровой приставки – в общем, отовсюду, где есть интернет и возможность включить видео. Доступен как прямой эфир, так и запись – смотреть спорт можно в любой удобный момент.

За пять лет Сауль получит 365 миллионов долларов – это мировой рекорд для нерекламных контрактов в спорте (имеются в виду зарплаты + прямые доходы от вещателей).

Сауль – главный мексиканский боксер поколения. Его последний бой (с Геннадием Головкиным) собрал 1,1 миллиона платных подписок – для современного бокса это хороший результат. К примеру, поединок главный звезды британского бокса Энтони Джошуа против Поветкина собрал 1,2 миллиона.

Что такое DAZN и как с ним связан олигарх из Одессы?

DAZN появился в 2016 году – сначала в бета-режиме в Германии, Австрии, Швейцарии и Японии, а недавно полноценно запустился в Канаде, Италии и США.

Сервис не зря называют спортивным Netflix: во-первых, там огромный выбор контента (топовые футбольные лиги, еврокубки, MLB, NFL, NHL, NBA, в ММА – UFC и Bellator, бокс), во-вторых, он работает по подписке (небольшая сумма каждый месяц, всего 9,99 доллара, тогда как отдельная трансляция бокса спокойно может стоить больше 80, а пакет американского футбола – 40). Естественно, в каждой стране свой рынок аудиовизуальных прав, поэтому и набор трансляций отличается – в Германии доступна даже КХЛ.

Покорять американский рынок DAZN помогает бывший президент ESPN Джон Скиппер.

Чтобы расширяться настолько агрессивно, DAZN пришлось активно скупать права – только к концу 2017-го на них потратили более 2,5 миллиардов фунтов (речь про продолжительные контракты, не на один сезон, но все равно вложения значительные). Около 20% суммы покрыл главный инвестор DAZN Леонид Блаватник – олигарх советского происхождения.

Он родился в Одессе в 1957 году, учился в Московском институте инженеров транспорта на одном курсе с Виктором Вексельбергом, а в 1978-м вместе с семьей эмигрировал в США. Но связи с Вексельбергом не потерялись: у них было много совместных бизнес-проектов – от «Реновы» до Тюменской нефтяной компании (ТНК), продажа которой британской BP принесла ему 2 миллиарда долларов (+ не менее 3,9 млрд дивидендов). Сейчас Forbes оценивает состояние Блаватника в 16,8 миллиарда долларов. Ему принадлежат Warner Music Group и Perform Group – огромный спортивный холдинг, в который входят медиа Goal.com и аналитическая компания Opta Sports.

DAZN планирует убить pay-per-view

Сейчас главные турниры в боксе и ММА живут по модели pay-per-view (плати и смотри) – по сути, зритель получает виртуальный билет на закрытую трансляцию. Стоит это дорого – бой того же Альвареса с Головкиным оценили почти в 85 долларов (5,5 тысячи рублей).

«Мы должны стать как Netflix в индустрии сериалов, а Spotify – в музыке. Мы должны сделать качественный контент более доступным, – говорит исполнительный директор DAZN Джеймс Рэштон. – На мой взгляд, PPV вредит американской экосистеме боев. Да, некоторые бои, как Макгрегор – Мэйвезер, могут привлекать 4,6 миллиона покупок. Но большинство держится на уровне 100-150 тысяч PPV. Система не работает. А мы можем сделать качественные бои и турниры доступнее».

«Что вы выберете – отдать 100 долларов за один бой или 100 долларов за год, получив при этом 100 боев, вдобавок ММА-турниры и другой контент? Миллион человек точно привлечет такое предложение, – уверен операционный управляющий DAZN Джон Скиппер. – Плюс нынешняя система ограничивает сам рынок. Только несколько бойцов могут стабильно продавать свои бои. Об остальных почти никто ничего не знает».

«Эта сделка приведет к концу PPV в боксе. Не сегодня, но в перспективе точно», – считает промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн.

Это очень важное уточнение. DAZN действительно не уничтожит модель PPV прямо сейчас. Во-первых, платформа только на начальной стадии развития и пока не может тотально диктовать условия на всех рынках. Во-вторых, есть много возрастных бойцов, которые не будут рисковать длинным контрактом – им удобнее раскручивать каждый следующий бой и зарабатывать на них отдельно (условно, только так может быть обставлено возвращение Мэйвезера, только так будет драться Пакьяо).

Но перспективы DAZN и новой системы подписок все-таки очень велики. Трансляции идут именно в сторону стриминга, и последние новости вокруг HBO это только ускоряют.

DAZN завоевывает США через бокс, а HBO уже ушел

Бокс – самое важное направление для сервиса в США. DAZN давно говорил, что собирается вытеснить с рынка топовые телеканалы, транслирующие бокс: HBO и Showtime. «Мы работаем по формуле 20-20-20: 20 рынков, 20 миллионов клиентов к 2020 году. Надеемся, контракты с Bellator и боксерскими промоушенами помогут в продвижении», – говорил Раштон летом.

HBO сдался быстро: после 45 лет боксерских трансляций канал сосредоточится на развлекательном контенте, в частности, сериалах. «Сейчас везде показывают очень много бокса, но мало по-настоящему знаковых боев. Люди стали забывать, что, несмотря на нашу связь с боксом, мы платформа для рассказывания историй», – сказал вице-президент HBO Sports Питер Нельсон. Showtime пока держится за счет более популярных в Америке видов спорта.

«Бокс уступает бейсболу и баскетболу. Но, по нашим прогнозам, около 10 миллионов американских зрителей готовы смотреть бокс регулярно. Проблема боксерских поединков – отсутствие регулярности», – сказал исполнительный директор Perform Group Саймон Денайер.

Контракты с DAZN уже подписали несколько топовых боксерских промоушенов. Компания Эдди Хирна Matchroom продала сервису телеправа за миллиард долларов: на платформе покажут 16 американских и 16 британских турниров. Сентябрьский бой Энтони Джошуа против Александра Поветкина, который прошел на «Уэмбли», уже показывали в США через DAZN.

Трехлетнее соглашение с сервисом подписала и Всемирная боксерская суперсерия (WBSS), в рамках которой в июле дрались Мурат Гассиев и Александр Усик.

Наконец, на этой неделе к DAZN присоединилась компания Оскара Де Ла Хойи Golden Boy Promotions, которая занимается делами Альвареса.

Грандиозный контракт Альвареса

За пять лет сервис покажет 11 боев мексиканца. Сауль получит за это гарантированные 365 миллионов долларов, а если подписки будут расти – возможны бонусы. Пока Альварес сосредоточен на удобстве болельщиков. «Главное – дать зрителям посмотреть мой бой и не тратить при этом по 70-80 долларов. Это очень важно», – сказал Альварес.

У промоутера мексиканца Оскара Де Ла Хойи большие планы на сотрудничество с сервисом. Все пункты и финансовые вопросы пока не разглашаются, но точно известно, что DAZN каждый год будет транслировать 10 боксерских вечеров компании Golden Boy без участия Канело. Также промоушен Де Ла Хойи даст DAZN видеоархив на 7 тысяч часов со всеми своими боями.

Сауля не смущает, что он подписал контракт с новой платформой, которая пока не раскрутилась в США: «Меня это вообще не волнует. Я очень благодарен HBO и Showtime за то, что они сделали для меня, но пришло время двигаться вперед».

Первый бой Альвареса на DAZN пройдет уже 15 декабря – все желающие посмотрят его бесплатно. Чтобы убедиться, что это удобно, и к следующему поединку купить подписку за 9,99 доллара в месяц.