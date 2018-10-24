Видеохит: Австралиец научил кошку кататься на скейтборде 24.10.2018, 15:19

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Животное показалo впечатляющие трюки.

Кошки по имени Диджа под чутким руководством своего хозяина выполняет всевозможные трюки на скейтборде, пишет mk.ru.

На опубликованном ниже видео запечатлено, как Джида катается на роликовой доске в одном из скейт-парков австралийского города Кулангатта. Животное успешно преодолевает разные препятствия и не боится съезжать с высоких рамп. Спортивные достижения Диджа были зафиксированы на камеру GoPro.

Ее хозяин Роберт Долвет – профессиональный кинолог. По словам мужчины, ему удалось обучить свою любимицу кататься на скейтборде гораздо быстрее, чем он думал.