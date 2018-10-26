Евродепутат Яромир Штетинa: Не верьте диктаторам! 26.10.2018, 11:01

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Яромир Штетина

Свободные СМИ и независимые журналисты - заклятые враги Лукашенко.

Речь депутата от Чехии Яромира Штетины, произнесенная накануне голосования по резолюции "Об ухудшении ситуации со свободой СМИ в Беларуси, в особенности, случай "Хартии-97" на пленарной сессии Европарламента 4 октября в Страсбурге. Слова евродепутата приводит общественный активист Денис Казакевич:

"Свободные СМИ и независимые журналисты заклятые враги Лукашенко. Идет непрекращающийся процесс запугивания журналистов из независимых СМИ. Информационный сайт "Хартия-97" блокируется на протяжении уже почти года. В 2010 году его основатель был убит. "Хартия" была вытеснена из Беларуси и ведет свою работу из Польши, начиная с 2011 года. Блокировка подорвала сайт экономически.

В апреле этого года прошла волна арестов и изъятия имущества в нескольких редакциях. Журналистам предъявлены уголовные обвинения, и им грозит лишение свободы. Более ста арестов журналистов прошло в прошлом году.

Почти два года назад мы отменили ограничительные меры в отношении Беларуси, и белорусская сторона извлекает выгоду от европейских денег. Поэтому, я призываю к тому, чтобы наше сотрудничество было обусловлено соблюдением фундаментальных прав и свобод белорусских граждан. Лукашенко показывает нам, что вместо демократизации он закручивает гайки и преследует тех, кто пытается свободно информировать соотечественников о событиях, происходящих в стране. Не верьте диктаторам!

Интернет-сайт "Хартия-97" возник на основе белорусского движения "Хартия-97", вдохновленного чехословацкой "Хартией-77". Кроме того, что я чех, есть еще одна причина, по которой я чувствую обязанность бороться против нарушений прав человека в Беларуси: свобода неделима. Свобода Беларуси это и наша свобода", - заявил евродепутат.

Напомним, 4 октября Европарламент принял резолюцию «Об ухудшении ситуации со свободой СМИ в Беларуси, в особенности, случай «Хартии-97».

В резолюции обсуждались, главным образом, недавние скандальные поправки в белорусский закон о СМИ, блокировка сайта «Хартия-97», давление на журналистов телеканала «Балсат» и «дело БелТА». Также упоминаются политзаключенные, а также осужденные лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик.