Евродепутат Джули Вард: Мы должны начать действовать в отношении Беларуси 26.10.2018, 13:26

Джули Вард

Ситуация с правами человека в стране быстро ухудшается.

Речь депутата от Великобритании Джули Вард, произнесенную накануне голосования по резолюции "Об ухудшении ситуации со свободой СМИ в Беларуси, в особенности, случай "Хартии-97" на пленарной сессии Европарламента 4 октября в Страсбурге, приводит общественный активист Денис Казакевич.

"ЕС должен начать действовать в отношении Беларуси. Пассивность Еврокомиссии и Европейской службы внешних действий придает решительности правительству Лукашенко. Ситуация с правами человека, в частности, со свободой прессы быстро ухудшается, обращение с политическими заключенными ужасное, и это в стране где смертная казнь продолжает оставаться позорной реальностью.

Особенно ужасен случай правозащитника Михаила Жемчужного. Он проводит большую часть времени в одиночном заключении, и это в Европе.

Арестованный при злостной атаке на свободу СМИ журналист Дмитрий Бобрик сообщил, что, находясь в заключении, он был вынужден подписать соглашение о сотрудничестве с КГБ.

Особое беспокойство вызывает уже описанный случай "Хартии-97". Они чувствуют себя абсолютно преданными со стороны ЕС. Поэтому, я настоятельно призываю комиссара Хана и высокого представителя Могерини действовать и потребовать от Беларуси улучшения положения с правами человека".

Интернет-сайт "Хартия-97" возник на основе белорусского движения "Хартия-97", вдохновленного чехословацкой "Хартией-77". Кроме того, что я чех, есть еще одна причина, по которой я чувствую обязанность бороться против нарушений прав человека в Беларуси: свобода неделима. Свобода Беларуси это и наша свобода", - заявил евродепутат.

Напомним, 4 октября Европарламент принял резолюцию «Об ухудшении ситуации со свободой СМИ в Беларуси, в особенности, случай «Хартии-97».

В резолюции обсуждались, главным образом, недавние скандальные поправки в белорусский закон о СМИ, блокировка сайта «Хартия-97», давление на журналистов телеканала «Балсат» и «дело БелТА». Также упоминаются политзаключенные, а также осужденные лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик.