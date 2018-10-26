Лукашенко: Мы готовы включиться в конфликт в Украине 21 26.10.2018, 17:41

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Белорусский правитель высказался о войне в Украине.

Беларусь готова помочь в разрешении конфликта на востоке Украины там, где между конфликтующими сторонами нет доверия. Как передает БелТА, об этом Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины.

Диктатор затронул в своем выступлении болезненный для Украины и ее соседей, в том числе для Беларуси, вопрос.

"Он очень важен и болезненный для меня лично", - отметил он, пояснив, что его корни в Украине, поэтому эта страна для него не чужая.

"Это вопрос войны и мира. Я его затрагиваю, потому что он в последнее время очень политизирован. Беларусь находится не за тысячи километров от конфликта, от этой войны, где гибнут ни в чем не повинные люди. Это совсем рядом, у нашего порога, у наших братьев, - сказал правитель. - Цель одна (я это знаю по Президенту Украины и, скажу откровенно, по многим вовлеченным в этот конфликт) - прекратить эту войну, сохранить единой и неделимой Украину".

"И здесь мало договориться, будем откровенны, России и Украине. Можно договориться, но этого мало. Будем также откровенны: потеряно доверие друг к другу. В связи с этим, чтобы быть абсолютно однозначным и позицию Беларуси понимали наши братья-украинцы и те, кто нас услышит, чтобы не было разного рода болтовни вокруг этого, я хочу прямо заявить: мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы сделать это, но только ради одного - ради мира. Эту проблему - это моя точка зрения - должны решить мы, три славянских народа", - считает Лукашенко.

Лукашенко сказал, что если нужно включить Беларусь в урегулирование конфликта, то она будет действовать, только исходя из договоренностей украинской и российской сторон.

"Россияне и украинцы нам не чужие. Это наши родные люди", - сказал правитель.