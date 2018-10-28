Евродепутат Ясенко Селимович: Белорусские власти должны снять блокировку c «Хартии-97» 28.10.2018, 18:08

Ситуация со свободой прессы в Беларуси продолжает ухудшаться.

Речь депутата от Швеции Ясенко Селимовича, произнесенная накануне голосования по резолюции «Об ухудшении ситуации со свободой СМИ в Беларуси, в особенности, случай «Хартии-97» на пленарной сессии Европарламента 4 октября в Страсбурге. Слова евродепутата приводит общественный активист Денис Казакевич:

«Ситуация со свободой прессы в Беларуси продолжает ухудшаться. По данным Press Freedom Index, Беларусь занимает 155-е место из 180 в мире по уровню свободы прессы. Обычный рабочий день независимого журналиста в Беларуси включает в себя преследования, запугивания и угрозы в свой адрес. В начале августа 2018 года белорусские власти провели обыски в редакциях независимых белорусских изданиях тутбай и БелаПАН.

В тоже самое время правительство расширило сферу своего влияния на СМИ, введя регистрацию комментаторов. Это выходит за рамки нашего воображения. Белорусские власти должны снять блокировку c «Хартии-97» и других независимых СМИ. Я прошу Европейский парламент продолжать поддерживать неправительственные организации в Беларуси. Защита свободы слова граждан Беларуси - это наш долг».

Напомним, 4 октября Европарламент принял резолюцию «Об ухудшении ситуации со свободой СМИ в Беларуси, в особенности, случай «Хартии-97».

В резолюции обсуждались, главным образом, недавние скандальные поправки в белорусский закон о СМИ, блокировка сайта «Хартия-97», давление на журналистов телеканала «Балсат» и «дело БелТА». Также упоминаются политзаключенные, а также осужденные лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик.