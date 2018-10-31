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Видеохит: В Индии обезьяна украла кобру у заклинателя змей

  • 31.10.2018, 9:23

Забавный случай произошел возле храма в городе Вриндавана.

Камера наблюдения у индийского храма запечатлела момент, когда дикая обезьяна подбежала к заклинателю змей и украла его ядовитую кобру, сообщает ria.ru.

На кадрах, записанных в городе Вриндавана в штате Уттар-Прадеш, видно, как заклинатель змей держит кобру в руке, а в этот момент обезьяна подбегает к нему сзади и выхватывает пресмыкающееся.

Мужчина пытался догнать обезьяну, но, по словам очевидцев, вернуть змею ему так и не удалось.


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