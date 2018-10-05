Евродепутаты: Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции 9 5.10.2018, 16:31

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Законодатели жестко раскритиковали Еврокомиссию, отметив ухудшение ситуации в Беларуси.

Вчера во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге была принята резолюция "Об ухудшении ситуации со свободой СМИ в Беларуси, в особенности ситуация с "Хартией-97". Перед голосованием по резолюции депутаты обсудили положение дел в самой Беларуси и внешнюю политику ЕС на белорусском направлении.

"Лукашенко показывает нам, что вместо демократизации он закручивает гайки и преследует тех, кто пытается свободно информировать соотечественников о событиях, происходящих в стране", - констатировал инициатор резолюции Яромир Штетина из Чехии.

"Обращение с политзаключенными в стране чудовищно. Особенно ужасен случай Михаила Жемчужного, который большую часть времени проводит в одиночном заключении", - рассказала Джули Вард из Великобритании.

В Беларуси действует "систематическая и преднамеренная практика травли и запугиваний журналистов, например, особое беспокойство вызывают угрозы убийства главному редактору сайта Charter97.org Наталье Радиной", - отметил Чарльз Тэннок из Великобритании.

"Уже почти год, как заблокирован новостной сайт "Хартия-97". В 2010 году был убит его основатель", - напомнил Яромир Штетина.

"Диктатор Лукашенко - близкий друг диктатора Мадуро, следует тем же самым принципам, что и Мадуро в Венесуэле: аресты журналистов, атаки на СМИ и их преследование, как в случае с "Хартией-97", - сказал Карлос Итургаис из Испании.

"Дмитрий Бобрик, журналист, арестованный в августе во время злодейской атаки на свободу прессы, сообщил, что за время нахождения в заключении его вынудили подписать соглашение о сотрудничестве с КГБ", - напоминила Джули Вард.

Депутаты из Литвы обсуждали отсутствие гарантий безопасности атомной электростанции. "Политическое чудовище Лукашенко создает атомное чудовище: Островецкую АЭС", - сказал Петрас Ауштревичус.

Польский евродепутат Марек Юрек рассказал о защите в Минске места массовых расстрелов Куропаты. Участники акций постоянно подвергаются арестам.

Официальной политикой ЕС остается "критическое взаимодействие" и "более тесное сотрудничество", - сообщила представитель Еврокомиссии. Депутаты выступили с резкой критикой такой политики сотрудничества с режимом Лукашенко.

"Миллионы евро из денег европейских налогоплательщиков направляются в Беларусь. Не кажется ли вам, что эти деньги используются для постройки АЭС и введения ограничений на свободу СМИ?" - спросил у представителя Комиссии литовский евродепутат Бронис Ропе.

"В 2016 году ЕС снял большинство действовавших на то время санкций против белорусских чиновников и компаний, что соответствовало духу политики взаимодействия, в надежде, что улучшения в отношениях приведут к расширению основных свобод. Теперь стало ясно, что такой подход не работает. Ситуация с "Хартией-97" и независимыми профсоюзами четко указывают на этот провал", - заметила Клэр Муди из Великобритании.

"Давайте не будем наивными. Лукашенко не интересуют реформы. Его стремление к сближению с Западом вызвано его жадностью к деньгам, жаждой власти и признания. Лукашенко понимает только простой язык. Пока не соблюдается свобода прессы, не может быть и речи о сближении", - заявил Марк Дэмесмекер из Нидерландов.

"Европейские институты должны действовать и предупредить белорусскую сторону, что они пересекли все красные линии, и что из-за серьезности ситуации должны быть введены санкции против против правительства диктатора Лукашенко в Беларуси", - сказал Карлос Итургаис.

"Недостаточно подтверждать нашу поддержку сайта "Хартия-97" на словах. Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий должны обеспечить снятие блокировки сайта "Хартия-97". Сайту нужна финансовая помощь, и Евросоюз должен ее обеспечить, - заявил Петрас Ауштревичус.

"Настало время, когда нужно твердо напомнить белорусским властям о том, что необходимо исполнять обещания о продвижении в области прав человека. Позитивным сдвигом с белорусской стороны было бы снятие блокировки "Хартии-97", - сказал Эдуард Кукан из Словакии.

"Свобода неделима. Свобода Беларуси это и наша свобода", - сказал Яромир Штетина.

Денис Казакевич, корреспондент Charter97.org в Брюсселе