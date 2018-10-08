В комитете ООН напомнят о необходимости разблокировать «Хартию-97» 8.10.2018, 10:50

Правозащитники Беларуси подготовили отчет о ситуации в стране.

8-9 октября в Комитете ООН по правам человека состоится дискуссия о правах человека в Беларуси. Для участия в обсуждении официального и альтернативного докладов в Женеву из Беларуси приехали две делегации, передает «Радыё Свабода».

Официальные власти Беларуси направили отчет о ситуации в стране в Комитет по правам человека ООН впервые за 20 лет. Правозащитники Беларуси в свою очередь подготовили и прислали альтернативный отчет. Первыми на сессии Комитета по правам человека ООН выступят правозащитники, во второй половине дня - официальная делегация. Предполагается, что с этого момента будет вестись живая трансляция на сайте ООН. Обсуждение отчетов по ситуации в Беларуси продолжится 9 октября.

Как известно, в состав официальной делегации входят представитель МИД Беларуси и чиновники некоторых министерств и учреждений, делегацию правозащитников представляют Валентин Стефанович, Ольга Смолянка, Дмитрий Черных и Олег Агеев.

Как отметили правозащитники, ситуация со свободой слова в Беларуси постепенно ухудшается, в том числе из-за недемократических поправок в законодательстве и более жестких подходов к журналистам. Это привело к сворачиванию рынка независимых медиа в Беларуси.

Доступ к сайту Charter97.org заблокирован до сих пор.

Много примеров, когда журналистов наказывают за работу без аккредитации, при этом государство создало искусственные препятствия для получения аккредитации.

Количество случаев блокирования сайтов неизвестно, решения об ограничении доступа государственными органами не публикуется.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

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