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Сколько пропаганда Лукашенко задолжала белорусам

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  • 11.11.2018, 14:21
  • 2,831

Красноречивые цифры.

За свое многолетнее существование государственная пропаганда в Беларуси доказала свою неэффективность и несостоятельность, пишет телеграм-канал «Грамадзянскі».

Но сколько же она стоит нашему народу?

В 2018-м году на СМИ из бюджета выделено 112,9 млн рублей (52,9 млн долларов), из них 76,75 млн рублей (36 млн долларов) получит Белтелерадиокомпания.

Немного? Давайте сравним

Это в 2 раза больше чем школьное образование (54 млн рублей)

Это треть помощи в обеспечении жильем ( 316 млн рублей)

Это больше бюджета на культуру ( 100 млн рублей)

Это в 1,4 раза больше, чем природоохранная деятельность ( 86 млн рублей)

Это больше поступлений в Государственный материальный резерв ( 98 млн рублей)

Это в 2 раза больше стоимости обучения новых медицинских работников во всей Республике (60 млн рублей)

Это больше, чем расходы на фундаментальные научные исследования ( 93 млн рублей)

Это стоимость новых 2-х взрослых или 4-х детских поликлиник

Это стоимость новых 4-х школ или 20-и детских садов

Это 7 новых 9-и этажных жилых домов

Но газетные листки и убогие телепередачи важнее, не правда ли?


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