Наталья Радина: 9 российских телеканалов промывают мозги белорусам 9 12.11.2018, 15:41

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Наталья Радина

Чтобы сохранить Беларусь, нужна поддержка независимым СМИ.

Любая власть всегда проигрывает журналистам, а блокировка сайтов и уголовные дела против редакторов и блогеров, преследование журналистов свидетельствуют о "последних днях Помпеи" режима Александра Лукашенко, утверждает в интервью литовскому порталу DELFI главный редактор работающего за рубежом белорусского независимого издания Наталья Радина.

По её словам, Лукашенко не контролирует ситуацию и ресурсов для продления власти нет, и главный союзник Беларуси – Москва – это понимает: "В России это знают — отсюда эти постоянные разговоры о том, что Кремль ищет ему замену. И, действительно, это может произойти. Но на Беларуси Путин может обломать зубы. Белорусы будут сопротивляться: и внутри страны, и за рубежом".

В то же время, считает Радина, непонимание европейскими чиновниками реальной ситуации и политика европейцев в отношении Беларуси приводит к тому, что страдают демократические организации и независимые СМИ, которым отказывают в помощи, "чтобы не раздражать "чувствительных" белорусских чиновников". С такими трудностями столкнулся и возглавляемый белорусской журналисткой ресурс.

— В этом году ваше издание подверглось блокировке. Это не в первый и, вероятно, не в последний раз, как вы думаете?

— Хотелось бы, чтобы в последний! В этом году сайту "Хартия-97" исполнилось 20 лет. Все эти годы нам не давали спокойно работать ни одного дня: блокировки, попадание в различные "черные списки" интернет-цензоров, попытки взлома, DdoS-атаки, наконец, аресты журналистов и убийство основателя сайта Олега Бебенина.

Радует только одно: мы выстояли и продолжили работать, завоевав еще большую популярность и в Беларуси, и в мире. Любая власть всегда проигрывает журналистам, какими бы методами она с ними ни боролась.

Волна репрессий, которая сегодня обрушилась на белорусские независимые медиа — и блокировка "Хартии", и уголовные дела против редакторов и блогеров, и преследование фрилансеров — свидетельствуют о "последних днях Помпеи".

Время Лукашенко истекло. У "атамана" нет не только золотого запаса, у него вообще нет никаких ресурсов для продления власти. Диктатура, которая выстраивалась в течение 24 лет, сегодня напоминает карточный домик.

Люди диктатора ненавидят, стихийные протесты вспыхивают повсеместно и стабильно несколько раз в неделю. Видно, что терпение народа на грани. Из-за сокращения российских дотаций нереформируемая экономика разваливается: зарплаты сегодня в стране 100-200 долларов, пенсии и того меньше, цены чрезвычайно высокие, безработица растет, но вместо помощи людям в лучших советских традициях принимается закон против "тунеядства". Конечно, Беларусь пока еще не Венесуэла, но направление движения одно — к неминуемому краху.

Так что блокировка "Хартии" никак режиму не поможет, а только наоборот прибавит проблем на международном фронте.

— Вы говорили, что традиционно поддерживающие независимые СМИ фонды перестали вас поддерживать. С чем вы это связываете и что реально было с этими отказами?

— Связываю, в первую очередь, с абсолютным непониманием реальной ситуации в Беларуси западными бюрократами. Во-вторую очередь, с той политикой, которую чиновники ЕС сегодня проводят в отношении режима Лукашенко, напрасно пытаясь о чем-то договариваться с банкротом, марионеткой Кремля и патологическим лгуном.

Результат такой политики – ноль, но, как это уже было не раз во время прежних "диалогов" Запада с Лукашенко, первыми страдают демократические организации и независимые СМИ. Нам начинают повсеместно отказывать в помощи, чтобы не раздражать "чувствительных" белорусских чиновников, а то, не дай Бог, те топнут ножкой и убегут в нервном расстройстве с очередного раунда переговоров. И это не просто мое предположение.

Один западный дипломат мне так прямо и сказал: "Когда мы ведем переговоры с вашими властями, в первую очередь, страдают такие организации, как ваша". То есть, без поддержки оказываются те, кто остается принципиальным в вопросах нарушения прав человека в Беларуси, говорит о необходимости проведения в стране политических и экономических реформ и настаивает на проведении новых свободных выборов, поскольку Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси уже 20 лет.

Не исключены также некомпетентность и халатное отношение к своим обязанностям некоторых руководителей и менеджеров фондов. Поверьте, я их повидала немало. Счастье, когда Беларусью занимаются люди неравнодушные, которые болеют за страну, действительно хотят, чтобы жизнь переменилась к лучшему, уважают многолетний труд белорусских журналистов, правозащитников и активистов, которым часто приходится идти на большие жертвы. Несчастье — когда Беларусью занимаются бюрократы.

А вот кто сегодня на Западе поддерживает создаваемые белорусскими спецслужбами ГОНГО (Government-Organized Non-Governmental Organization - DELFI) — ответьте на этот вопрос сами. К сожалению, в последнее время такая практика стала повсеместной. Демократические организации едва выживают, а власти кладут к себе в карман деньги, предназначенные для гражданского общества.

— Недавно в Европарламенте обсуждалась проблема пропаганды. Вы там были. Какие у вас ощущения – в Европе осознают суть проблемы?

— В Европейском парламенте точно осознают. В течение этого года Европарламент принял две резолюции с требованием немедленно разблокировать сайт Charter97.org и прекратить давление на независимые СМИ. При этом проходили совершенно потрясающие по накалу дискуссии, во время которых евродепутаты отстаивали право белорусов на свободную информацию и призывали к введению санкций против режима Лукашенко. Кстати, хотела бы выразить огромную благодарность литовскому евродепутату Пятрасу Ауштравичюсу, который самым активным образом поднимает белорусские вопросы в Евросоюзе.

Однако, судя по тому, что независимые СМИ сегодня в постсоветских странах находятся в бедственном положении, угроза российской пропаганды не осознается в полной мере другими европейскими структурами. О проблемах с финансированием объявила не только белорусская "Хартия". В тот же день (так совпало!) о сборе средств объявило старейшее российское независимое издание "Новая газета".

Я часто встречаюсь с редакторами независимых СМИ Украины, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы. И поверьте, все они жалуются на тяжелую финансовую ситуацию, которая не позволяет их медиа не то что развиваться — продолжать работу!

О каком противостоянии российской пропаганде могут после этого говорить европейские политики? Его просто не существует в природе. Есть только сотрясание воздуха.

— Что вы можете сказать о ситуации в информационном поле Беларуси? Какова ситуация в вашей стране?

— Катастрофическая. Мозги белорусов промывают 9 российских телеканалов, российские радиостанции, газеты и сайты, которые сейчас плодятся, как грибы после дождя. Лукашенко же в ответ уничтожает белорусские демократические СМИ, которые стоят на идеях независимости Беларуси.

Его собственная "колхозная" пропаганда работает только для восхваления вождя, откровенно врет об уровне жизни белорусов и ее уже никто не смотрит, чтобы не плевать в телевизор. А вот влиянию русской лжи белорусы подвержены: путинская пропаганда более изощренная, основана на психологии и легко заражает умы людей, которые не получают альтернативной информации.

— Что, по-вашему мнению, могло бы изменить ситуацию?

— В странах, в которых наиболее сильно влияние российской пропаганды, в первую очередь, надо поддержать независимые медиа, которые работают десятилетиями, которые имеют большую и верную аудиторию, которым люди доверяют.

Надо отстаивать право народов на получение свободной информации, жестко требуя от таких диктаторов, как Лукашенко, прекращения репрессий против независимых журналистов. Например, за блокировку такого популярного сайта, как "Хартия-97", надо вводить санкции. Быстро и без разговоров. Вот тогда это будет борьба с российской пропагандой, а не фикция.

— Судя по всему, диалог с белорусскими властями со стороны ЕС продолжается. Как вы на это смотрите?

— Это не диалог. Это разговор слепого с глухим. Смотрю я на это крайне отрицательно. Ни к каким изменениям в лучшую сторону это не приводит. Наоборот — из-за того, что увлеченный "диалогом" Запад перестает обращать должное внимание на нарушение прав человека в Беларуси, диктаторский режим окончательно распоясался. СМИ уничтожают, профсоюзных лидеров арестовывают, оппозиция постоянно под прессом, выборы также нагло фальсифицируют. А европейские чиновники своими вояжами в Минск все это безобразие легитимизируют.

Хотя давайте будем честными: многие ездят сюда не только для того, чтобы увещевать престарелого диктатора. Через Беларусь сегодня идут потоки контрабанды в обход российских и европейских санкций, и некоторые чиновники являются банальными лоббистами интересов бизнеса.

— Есть вопрос строительства российского проекта Островецкой АЭС в Беларуси. Решительного противодействия этому проекту, кроме как со стороны Литвы, в ЕС не наблюдается. С чем это связано?

— Я думаю, литовские политики лучше ответят вам на этот вопрос. Я могу лишь сказать, что, безусловно, в противодействии запуску АЭС в Беларуси Литву сегодня должны поддержать все европейские страны. АЭС при Лукашенко может быть страшнее Чернобыля.

— Не так давно Владимир Путин высказался о строительстве АЭС в Беларуси "в ущерб себе". В ущерб кому или к чьей выгоде, по вашему мнению, всё же этот проект?

— Безусловно, это политический проект. Строительством АЭС за российские кредиты Путин еще больше "связывает" Беларусь. Потом, это также может быть инструмент для шантажа и устрашения европейцев. Хватает же сегодня у у Путина ума пугать мир ядерным оружием.

— В Минске прошло одно из мероприятий в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Как это стоит расценивать?

— У меня одна аналогия - Мюнхен-1938 и Минск-2018. И цифры схожи, и суть та же. Проводить такие мероприятия в диктаторской стране — очередное поражение европейской политики. К чему приводит умиротворение диктаторов мы знаем из истории.

Лукашенко же на открытии Мюнхенской конференции откровенно бредил. Вот вам только несколько цитат:

"Давайте посмотрим, что происходит с демократией в Западной Европе. Если уже немцы не оценили роль Ангелы Меркель в истории и готовы ее выкинуть на задворки, то я вас поздравляю".

"Вы скоро приедете к нам, учиться нашей демократии. Потому что у нас есть стабильность для нормальной жизни людей. Девчонки не должны бояться в школу ходить в юбке".

"Разговоры о ядерном оружии, о размахивании ракетами вредны, а Дональд этого, как молодой политик, не понимает".

Вот о чем западные чиновники могут разговаривать с этим человеком? О чем они с ним договариваются? Тут же диагноз налицо.

— Что вы можете сказать о политике соседних с Беларусью стран ЕС – Литвы, Латвии, Польши в отношении Беларуси?

— Литве и Польше мы благодарны за поддержку независимых СМИ Беларуси. Думаю, что остальные европейские страны должны также "уравновесить" свои отношения с белорусскими властями.

— Как расценивать, к примеру, отношения Латвии и Беларуси? Беларуси и Украины?

— И власти Латвии, и власти Украины сегодня, к сожалению, заигрались в "реал-политик", ставя экономические интересы превыше всего. Отсутствие четких моральных приоритетов, принципиального отношения к вопросам демократии во внешней политике неизбежно приводит к возникновению проблем во внутренней политике.

В итоге мы видим сегодня, насколько непопулярен в Украине регулярно обнимающийся с Лукашенко президент Порошенко, и насколько велико влияние пророссийских сил в Латвии. Нельзя усидеть на двух стульях — неизбежно провалишься.

— Что сейчас является главным для Беларуси в её отношениях с Россией? Контролирует ли Лукашенко ситуацию?

— Лукашенко не состоянии контролировать себя, не то что ситуацию. Он политический и экономический банкрот. В России это знают — отсюда эти постоянные разговоры о том, что Кремль ищет ему замену. И, действительно, это может произойти. Но на Беларуси Путин может обломать зубы.

Белорусы будут сопротивляться: и внутри страны, и за рубежом. Все-таки, слава Богу, не 1938-й, аншлюс страны в центре Европы повлечет серьезные последствия.

Гарантом независимости Беларуси сегодня являются проевропейские демократические силы. А им сегодня очень нужна поддержка и солидарность мира.