Что происходит в минских школах? 5 13.11.2018, 11:47

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иллюстрационное фото

В Минске учеников выгоняют на переменах в коридоры, а кабинеты закрывают на ключ.

После осенних каникул в минской школе №28 детей начали выгонять на переменах в коридор и закрывать кабинеты на ключ. Об этом сообщила мать одной из учащихся старших классов, попросившая не называть её имя. Еврорадио разобралось, действительно ли школьники больше не могут оставаться в классах на перемене и было ли такое распоряжение сверху.

“В родительском чате в Viber классная написала о том, что с новой четверти в школе действует правило: на переменах ученики выходят из кабинета, он закрывается на ключ, время до начала следующего урока ребята проводят в коридорах, — рассказывает мать школьницы. — Нам объяснили, что это распоряжение сверху, мол, в конце прошлой четверти из окна школы во Фрунзенском районе выпала девочка — всё делают ради безопасности наших детей”.

Из переписки: “Дети должны выходить из классов в коридор и будут на переменах НЕ в кабинетах. Все учителя расписались в приказе по школе и ОБЯЗАНЫ его выполнять. Понимаю, что не всем понравится, поэтому прошу вас побеседовать с детьми. Этот указ и возник в связи с их безопасностью. У нас, как только что-то случилось, сразу надо придумать что-нибудь, чтобы этого больше не было. Поэтому пусть настраиваются, что со звонком быстро выходят из класса, потому что учителю на перемене надо сходить отчитаться, кого нет и по какой причине, заказать питание в столовой, сдать журнал, а теперь ещё найти следующего учителя, чтобы передать ключ”.

В Следственном Комитете подтвердили: “Действительно, 26 октября из окна школы во Фрунзенском районе выпала девочка 2006 года рождения. После случившегося её госпитализировали. Она жива. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют обстоятельства произошедшего, в том числе версию доведения до самоубийства несовершеннолетней”.

“200-300 детей в узких коридорах, где тоже есть окна, а ещё и лестницы”

Собеседница говорит, что новым правилом довольны действительно не все. Во-первых, по мнению родителей, школьников лишают возможности сидеть за партами и повторять уроки. Во-вторых, скопление большого количества учащихся в коридорах способствует распространению различных вирусов и гриппа. Ну и наконец, это просто опасно.

“Два дежурных учителя на этаже не смогут уследить за всеми ребятами, — предполагает мать школьницы. — 200-300 детей в узких коридорах, где, к слову, тоже есть окна, а ещё и лестницы! Правила никак не вяжутся с нормами пожарной безопасности. Интересно, сколько переломов понадобится, чтобы вышло новое постановление — запирать детей в классах и не пускать в коридор?”

Родительница опросила знакомых, у которых дети учатся в других школах. Большинство о таких правилах не слышали: чаще всего, чтобы дети не открывали окна, с них снимают ручки. Правда, одна из учащихся школы №34, которая, как и 28-я, находится в Советском районе Минска, рассказала, что и у них закрывают кабинеты на переменах.

“Теперь это как приказ для всех, — говорит девушка. — Нам тоже объясняют это мерами безопасностями, связанными с каким-то трагическим случаем”.

За разъяснением ситуации журналисты обратились к директорам школ, где, по словам родителей и учеников, ребят выгоняют на переменах в коридоры.

СШ №28: “У нас кабинеты не закрывают”

“Во многих школах детей выводят на коридоры на переменах, чтобы школьники не сидели на сквозняке во время проветривания, — говорит директор СШ №28 Инесса Класинская. — Я сама мама, и понимаю, как это опасно, а мы всегда принимали меры по защите наших детей. В нашей школе закрывают кабинеты только во время проветривания — это правило действует испокон веков, и оно никак не связано с трагическим событием, ведь в коридорах тоже есть окна”.

“Все кабинеты не закрыты. Когда учитель считает нужным проветрить, он может выйти с ребятами из класса или, если у него есть другие дела, за учащимися в коридорах присматривают дежурные. Когда младшие школьники идут организованно в столовую на экспресс-завтраки или обеды, кабинеты, конечно, закрыты. Так было всегда”, — говорит она.

СШ №34: “Мы уж как-то разберёмся, чтобы всё было правильно”

Кто дал распоряжение закрывать кабинеты и выгонять учащихся в коридоры? Действительно ли оно было? Директор школы №34 Светлана Сацукевич отвечает уклончиво:

“Если вы ставите вопрос о том, что дети будут проводить перерывы на коридорах, мы уж как-то разберёмся, чтобы всё было правильно. Дети будут находиться там, где должны находиться. Во время уроков — на уроках, во время перемен — в столовой или где-то ещё. Не обязательно, что они будут стоять под дверью и бесцельно проводить своё время. У нас всё это разумно продумано. Вопрос даже не в том, где будут находиться дети, а в том, что надо обратить внимание на то, чтобы дети не оставались одни, были под присмотром. Вы спрашиваете, “действительно ли было распоряжение”? Я не понимаю, для чего вам это надо. До свидания”.