Handelsblatt: Теперь Трамп будет обходиться с Путиным намного жестче 13.11.2018, 12:02

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Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

В Белом доме появились совершенно новые идеи.

С точки зрения европейских интересов, итоги промежуточных выборов в США не дают особого повода для оптимизма. «Я обеспокоен, — сказал депутат Европарламента Эльмар Брок (Elmar Brok) газете Handelsblatt (перевод – inosmi.ru).

Сфера деятельности Трампа внутри страны сократилась, поэтому теперь у него велико искушение броситься с головой во внешнюю политику». Опасения политика из ХДС разделяют многие, ведь Трамп действительно будет ограничен во внутренней политике ввиду теперешнего демократического большинства в Палате представителей.

Брок, например, опасается новых схваток в торговой политике, дальнейших конфликтов внутри НАТО в связи с продвижением принципа, согласно которому страны-члены альянса должны расходовать два процента ВВП на оборону, возможно и ужесточение санкций по отношению к Ирану. Эксперт по внешней политике Брок добавляет: «Боюсь, что у Трампа появятся и совершенно новые идеи».

Перед промежуточными выборами Европейский союз занял выжидательную позицию, после того как летом председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер (Jean-Claude Juncker) в принципе достиг договоренности с Трампом по торговым проблемам. Но председатель внешнеполитического комитета в Европейском парламенте Дэвид Макаллистер (David McAllister) исходит из того, что вызывающая политика США по отношению к ЕС сохранится. «Сомнительно, что тон американской администрации в общении с европейскими партнерами из-за итогов выборов изменится, — сказал он „Хандельсблатту". — Из-за четко определенных исполнительных полномочий администрации президента я не ожидаю принципиальных изменений внешнеполитического курса. А в вопросах торговли и в лагере демократов также наблюдаются сильные протекционистские тенденции».

Кнут Флекенштайн (Knut Fleckenstein), пресс-атташе социал-демократов по внешнеполитическим вопросам в Европейском парламенте, надеется лишь на то, что в будущем возражения демократов по поводу внешней политики Трампа будут в большей мере приниматься во внимание. Это, по его мнению, могло бы проявиться в дискуссии по поводу более жесткой позиции США по отношению к Саудовской Аравии.

Более жесткий курс по отношению к Саудовской Аравии

В политике по отношению к Ирану конгресс вряд ли будет сильно сопротивляться Трампу. Но приверженцы трансатлантической политики и умеренные депутаты обеспокоены дипломатическим кризисом в отношениях с европейскими партнерами. Кризис был вызван односторонним выходом США из ядерного соглашения с Ираном и спорами о новых санкциях США против этой страны.

Но в принципе все партии в парламенте поддерживают стремление ослабить Иран как спонсора террористической деятельности. Во главе самых крупных антииранских лоббистских организаций в Вашингтоне стоит Джо Либерман (Joe Liеberman), бывший известный сенатор-демократ, обладающий до сих пор обширными связями и влиянием.

Однако нельзя и недооценивать значения успеха демократов на выборах. Он увеличивает шансы на то, что Иран какое-то время и без США будет придерживаться ядерного соглашения. Есть надежда на то, что режим в Тегеране благополучно переждет президентство Трампа.

Кроме того, вполне возможно, что демократы добьются большего количества исключений из весьма обширной программы эмбарго Трампа, что может произойти под нажимом живущих в США иранцев и европейцев, желающих обезопасить хотя бы ремонт самолетов, а также экспорт продовольствия и медикаментов.

Кандидат от демократов Ширин Горбани (Shireen Ghorbani) стала первой женщиной иранского происхождения, попытавшейся стать депутатом Палаты представителей. Но Ширин потерпела поражение на выборах в штате Юта. Она лишь одна из американцев персидского происхождения, все громче заявляющих о себе с тех пор, как Трамп ввел ограничения на въезд в США мусульман и значительно ужесточил санкции против Ирана. Самое позднее после рождественских каникул на администрацию США будет оказано давление с целью ужесточения позиции США по отношению к Саудовской Аравии. После убийства критически настроенного к саудовскому режиму журналиста Джамаля Хашогги (Jamal Khashoggi) даже в стане республиканцев многие настаивают на более критичном отношении к этому союзнику США на Ближнем Востоке.

«Я бы превратил Саудовскую Аравию с помощью санкций в ад», — заявил, например, Линдси Грэм (Lindsey Graham). Новый конгресс может поставить на голосование вопрос о прекращении поддержки США военной операции Саудовской Аравии в Йемене.

Депутат от демократов Элиот Энгель (Eliot Engel), который может возглавить внешнеполитический комитет конгресса, требует: «Мы должны прекратить помощь Америки в войне с Йеменом». Возможный кандидат на пост председателя комитета по обороне демократ Адам Смит (Adam Smith) назвал поддержку Саудовской Аравии в войне с Йеменом «противоречащей американским ценностям».

Новые санкции против России возможны уже в скором времени

Дейна Рорабейкер (Dana Rohrabacher), депутат-республиканец от штата Калифорния, был одним из самых ярых поклонников российского президента Владимира Путина в США. Теперь его голоса в Конгрессе не услышат — он уступил свой мандат сопернику из Демократической партии. Подобные новости, едва замеченные на Западе, попадали в России уже в ночь после выборов на первые страницы газет.

Для Кремля, которого упрекают в том, что он вмешательством в президентские выборы в США содействовал победе Трампа, на карту поставлено многое. Москве было бы выгодно усиление позиций Трампа, считает московский экономист Татьяна Орлова. Хотя Трамп и ввел санкции против России, но сделал это под давлением Конгресса, а не по собственной инициативе.

По мнению Орловой, Трамп и Путин отлично понимают друг друга, что продемонстрировала их встреча в Хельсинки. Вообще-то точно в день выборов должен был быть введен новый пакет санкций против Москвы в качестве реакции на попытку отравления бывшего агента Сергея Скрипаля.

Но Белый дом перенес срок. Вероятно, ничто не должно омрачать атмосферу в преддверии запланированной на эти выходные встречи Трампа и Путина в Париже, которые приедут туда для участия в торжественных мероприятиях по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Правда, Трамп не сможет оттянуть решение проблемы — после предварительных выборов демократы, скорее всего, усилят давление на него. Вероятны новые санкции в виде ограничения импорта, сокращения числа дипломатов и бойкота российских авиалиний. «Мы сделаем все, чтобы ужесточить политику в отношении России», — говорит депутат от демократов Элиот Энгель, возможный кандидат на пост председателя внешнеполитического комитета в Палате представителей.

Центральным для политики в отношении России остается вопрос, уволит ли Трамп министра обороны Джеймса Мэттиса (James Mattis), как он уже неоднократно грозился. Мэттис известен своим жестким отношением к России, вот уже несколько десятилетий он отстаивает крайне агрессивную ядерную стратегию США. Так, Вашингтон считает возможным ядерное возмездие, если Россия или Китай нападут на американских союзников или предпримут далеко идущие кибератаки.

Если Мэттис и уйдет, то Путин все равно расслабиться не сможет, но лагерь противников России в правительстве США хотя бы несколько ослабнет. Неясными остаются непосредственные последствия итогов промежуточных выборов и для договора об ограничении ракет средней и малой дальности (РСМД). Трамп недавно заявил, что хочет выйти из договора, но окончательное решение по этому поводу еще не принято.