Белорусским журналистам продолжают предъявлять обвинения по «делу БелТА» 13.11.2018, 12:09

С журналистов требуют деньги.

Журналистам, которых обвиняют в причинении финансовых убытков государственному информагентству БелТА, предлагают компенсировать эти деньги, сообщает пресс-служба БАЖ.

Однако, даже если журналисты и выплатят предъявленные им суммы, это никоим образом не снимает с них обвинения, не освобождает от судебного разбирательства.

Обвинения уже предъявили шести редакторам tut.by.

Обвинение предъявлено главному редактору БелаПАН Ирине Левшиной, обозревателю БелаПАН Татьяне Коровенковой, корреспонденту Deutsche Welle Павлюку Быковскому и главному редактору портала Realt.by Владиславу Кулецкому.

Известно, что некоторые фигуранты «дела БелТА» пока не хотят, чтобы их имена разглашались.

Главный редактор информагентства БелаПАН Ирина Левшина после допроса в Следственном комитете рассказала, что ей предъявлена большая сумма ущерба, которую нужно погасить. Также следователи вернули вещи, которые забрали после обыска: блокноты, телефонную книгу.

— Это было предъявление обвинения. Я не признала своей вины, на некоторые вопросы отказалась отвечать. Это был скорее разговор со следователем. И я еще раз убедилась, что следователи все понимают, и что им было доведено, что нужно делать. Всем все понятно. Общая сумма, которую мне предложили погасить, — более 12 тысяч рублей.

БелаПАН работает в прежнем режиме.

Суммы ущерба, нанесенного БелТА, всем журналистам назвали разные.

Напомним, 7 августа в офисах компаний tut.by и БелаПАН прошли обыски и задержания. Были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков.

Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны.

Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.

25 сентября редактор портала tut.by Дмитрий Бобрик выступил с заявлением в своем Facebook. Журналист сообщил, что с самого начала расследования по «делу БЕЛТА» на него оказывалось давление, ему угрожали раскрытием деталей личной жизни.