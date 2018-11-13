Лукашенко назначил Cемашко послом в РФ 4 13.11.2018, 12:18

1,326

Владимир Семашко

Фото: DELFI

Бывший вице-премьер получил еще несколько должностей.

Отправленный в отставку в августе вице-премьер Владимир Семашко получил новое назначение — он стновится послом Беларуси в России, передает БелТА.

Владимир Семашко был вице-премьером с 2003 года. На протяжении 15 лет Лукашенко доверял ему курировать переговоры с Россией по нефти и газу и промышленный комплекс.

Владимир Семашко также по совместительству будет полномочным представителем Беларуси при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, специальным представителем Беларуси по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках «cоюзного государства», ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.