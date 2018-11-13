закрыть
13 ноября 2018, вторник, 12:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Лукашенко назначил Cемашко послом в РФ

4
  • 13.11.2018, 12:18
  • 1,326
Владимир Семашко
Фото: DELFI

Бывший вице-премьер получил еще несколько должностей.

Отправленный в отставку в августе вице-премьер Владимир Семашко получил новое назначение — он стновится послом Беларуси в России, передает БелТА.

Владимир Семашко был вице-премьером с 2003 года. На протяжении 15 лет Лукашенко доверял ему курировать переговоры с Россией по нефти и газу и промышленный комплекс.

Владимир Семашко также по совместительству будет полномочным представителем Беларуси при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, специальным представителем Беларуси по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках «cоюзного государства», ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.


популярное за неделю

Мнение

Прокаженные
Прокаженные Лилия Шевцова
Президентские выборы и «дело профсоюзов»
Президентские выборы и «дело профсоюзов» Николай Статкевич
«Лукамол» как бледная копия комсомола
«Лукамол» как бледная копия комсомола Евгений Афнагель
Некому руку подать
Некому руку подать Виталий Портников