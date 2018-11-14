закрыть
14 ноября 2018, среда, 13:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Блогер NEXTA выиграл противостояние с милицией

11
  • 14.11.2018, 11:30
  • 2,529
Степан Путило

Против Степана Путило не будут возбуждать уголовное дело.

Милиция отказала в возбуждении уголовного дела против популятного YouTube-блогера Степана Путило, известного под псевдонимом NEXTA. Об этом говорится в ответе исполняющего обязанности начальника криминальной милиции Белoвушкo на обращение блогера, передает «Радыё Свабода».

Что за дело?

YouTube-канал NEXTA имеет более 190 тысяч подписчиков. В феврале в квартире родителей блоггера представители Следственного комитета провели обыск. Основанием для обыска стало «заявление гражданки», которая утверждала, что блогер «оскорбляет честь и достоинство» Лукашенко. Во время обыска сотрудники изъяли ноутбук, которым пользовался брат Степана, и видеокамеру.


популярное за неделю

Мнение

Прокаженные
Прокаженные Лилия Шевцова
Президентские выборы и «дело профсоюзов»
Президентские выборы и «дело профсоюзов» Николай Статкевич
«Лукамол» как бледная копия комсомола
«Лукамол» как бледная копия комсомола Евгений Афнагель
Некому руку подать
Некому руку подать Виталий Портников