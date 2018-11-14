Более 90% поляков не хотят уезжать работать за границу 1 14.11.2018, 17:12

Фото: PAP

На незаинтересованность поляков в эмиграции повлияли низкий уровень безработицы и все лучшие условия трудоустройства.

Более 90% поляков не заинтересованы в отъезде за границу в поисках работы. Такие данные были представлены в результате опроса, проведенного польской фирмой Work Service, передает «Радио Польша».

Привязанность к семье и друзьям, хорошие условия труда на работе по месту жительства – такие основные причины отказа от трудовой эмиграции выделили поляки.

В исследовании отмечается, что рекордно низкий уровень безработицы и все лучшие условия трудоустройства в стране значительно повлияли на снижение заинтересованности поляков в эмиграции.

Как следует из доклада, только 8,6% активных или потенциальных участников рынка труда рассматривают возможность выезда на работу за границу. Одновременно с этим 37,1% из них хотели бы уехать на 3 месяца, а 19,2% навсегда.

«Впервые в истории исследований процент поляков, которые рассматривают трудовую эмиграцию, достиг однозначной цифры. В свою очередь, только пятая часть потенциальных эмигрантов хотела бы уехать навсегда. Этот результат на 4,5% ниже, чем данные, полученные во время предыдущего опроса. Это означает, что в дополнение к тому, что уменьшается группа людей, рассматривающих трудовую эмиграцию, среди них растет количество тех, кто планирует уехать только на короткий срок»,– подчеркнул председатель правления Work Service Мачей Витуцкий.

Он добавил, что данные результаты также свидетельствуют об улучшении ситуации на рынке труда. «Все лучшие условия трудоустройства не только влияют на снижение заинтересованности в трудовой эмиграции, но и влияют на увеличение процента поляков, которые в целом не заинтересованы в миграции. В настоящее время это чуть более 90% опрошенных», – отметил Мацей Витуцкий.