Новые таможенные правила: что можно будет провезти через границу с 1 января 8 14.11.2018, 17:36

3,843

Новый iPhone уже не ввезешь.

С 1 января 2019 года в Беларуси уменьшатся лимиты беспошлинного ввоза товаров – сразу на 1000 евро и 25 кг. Многие белорусы уже задумали внеплановую поездку за покупками в Польшу, пишет сайт hrodna.life. А что и как можно будет привезти не заплатив пошлину уже с Нового года?

Новый iPhone уже не ввезешь

С 1 января 2019 беспошлинно в Беларусь и все страны ЕАЭС можно будет ввезти товаров общим весом не более 25 килограмм и стоимостью не более 500 евро. Поэтому легально привезти из-за границы новый iPhone без оплаты пошлин не получится.

Изменения почувствуют не все

Новые нормы коснутся не всех, а только тех, кто пересекает границу реже чем раз в три месяца. Для тех, кто выезжает за границу чаще, уже с 14 марта 2016 г. предусмотрены еще более жесткие ограничения: 20 кг и 300 евро. Эти изменения касались только Беларуси. Нормы, которые вступят в силу 1 января 2019, будут действовать во всех странах ЕАЭС: Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

Пошли с опережением

Ранее лимиты планировалось вводить постепенно и достичь ограничений в 25 кг и 500 евро только в 2021 году.

1 января 2019 – 1000 евро и 50 кг

1 января 2020 – 750 евро и 35 кг

1 января 2021 – 500 евро и 25 кг

При этом, в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, страны-участники союза имеют право ужесточать нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне. Такой возможностью уже воспользовалась наша страна в 2016.

Как дела в соседних странах? Сколько вещей можно беспошлинно провезти в ЕС?

При пересечении границы негражданином ЕС сухопутным транспортом разрешается перевозить свои личные вещи на общую сумму не более 300 евро. На самолете сумма возрастает до 430 евро. Эти правила общие для всех стран Евросоюза.

Лицам, которым не исполнилось 15 лет, разрешенная норма ввоза вещей ограничивается до 150 евро. При этом об ограничениях веса речи не идет. Вещи, которые находятся в личном багаже, не должны предназначаться для коммерческих целей.

Также в страны ЕС законно можно везти с собой 10 л топлива в канистре. А в Украину – нельзя.

Алкоголь: в ЕС литр, а в Беларусь три

Количество алкоголя, разрешенного для ввоза в ЕС, составляет 16 литров пива, 4 литра вина (не игристого), 2 литра слабоалкогольных напитков и 1 литр спиртного крепостью выше 22 градусов. В Беларусь можно ввезти до 3 литров крепкого алкоголя.