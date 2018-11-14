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Фотофакт: В Могилеве асфальт кладут на первый снег

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  • 14.11.2018, 20:21
  • 1,485

Белорусские дорожники не перестают удивлять.

В Могилеве, как и в большинстве других мест Беларуси, сегодня выпал первый снег. Но это не помешало дорожным рабочим вкладывать на снег... асфальт, пишет mogilev.online.

Фотографии прислала женщина, которая стала свидетельницей этой курьезной работы.

"Надо же было дождаться такой погоды, чтобы зря расходовать материалы, время и труд простых работяг!" — не скрывает возмущения автор снимков.


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