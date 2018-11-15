В Минске подросток дал пощечину памятнику городовому

В Минске подросток дал пощечину памятнику городовому11
- 15.11.2018, 17:33
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Милиция его нашла и заставила извиняться на камеру.
На ютуб-канале МВД появилось видео, где милиция разоблачает «преступление» – «оскорбление» памятнику городовому, передает «Белсат».
На видео сначала демонстрируют запись с камер видеонаблюдения: парень, проходя мимо городового, в прыжке дает оплеуху памятнику и идет дальше.
В ролике МВД милиционер Геннадий Кошелюк рассказывает: патрулируя улицы на машине, он увидел поступок парня. «После чего задержали данного правонарушителя, опросили, составили протокол и передали работникам Московского РОВД», – объясняет он.
Далее на ролике парень извиняется:
«Я искренне раскаиваюсь, что причинил вред этому памятнику, работникам милиции. Потому что у этого памятника есть своя история, и я мог своим поступком ее как-то загрязнить. Я этого не хотел и искренне извиняюсь перед всеми».
В ролике не поясняется, какое наказание понес парень.
В сети обращают внимание на то, что видеоролик выглядит постановочным.