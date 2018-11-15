Белорусы в ЕС: В Беларуси - нищенские зарплаты и ноль перспектив 2 15.11.2018, 20:51

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Истории бобруйчан, которые поехали на заработки в Евросоюз.

Собеседники «Бобруйского курьера» - квалифицированные специалисты с высшим образованием. Они работали на крупных бобруйских предприятиях. Но прокормить семью на зарплату в 300 USD оказалось невозможно. Как работается за границей - рассказы из первых уст.

«В Беларуси - нищенские зарплаты и ноль перспектив»

Игорь, 35 лет, в этом году уехал в Польшу, сейчас работает в Гданьске:

«Я работал на одном из Бобруйских предприятий инженером. Когда уходил, мой заработок составлял 600 рублей. Из Бобруйска я не поехал сразу в Польшу, отведал счастья в Минске. Но в итоге понял, что везде у нас примерно одинаковая ситуация - нищенская зарплата, а самое главное - ноль перспектив. Поэтому начал искать вакансии в Польше.

Мое большая преимущество - то, что у меня есть карта поляка. Этот документ на самом деле открывает многие двери в Польше. Первое и самое главное - карта позволяет официально работать в Польше. Тебе не нужно оформлять разрешение, делать рабочую визу. Если имеешь постоянную работу, сразу можешь подаваться на вид на жительство. Проще и быстрее получить гражданство.

Найти работу у меня получилось довольно быстро. Возможно, мне действительно повезло, потому что знаю более сложные истории. Я сейчас работаю оператором станка с числовым программным управлением.

Отношение поляков ко мне на предприятии хорошее - как со стороны коллег, так и начальства. Здесь, кроме карты поляка, имеет значение, что я - белорус. Ибо вижу, например, что к украинцам поляки относятся несколько иначе. Да, очень часто там украинцы работают в действительно рабских условиях. Но впрочем, они сами в этом тоже виноваты, сами испортили себе репутацию. Ведь едут сейчас в Польшу все, без разбора, те, кто ничего не знают, не умеют, неквалифицированная рабочая сила. Они не знают польского языка, чаще всего весь их рабочий опыт - это работа руками. Когда я четко подчеркнул, что я из Беларуси, сразу почувствовал другое к себе отношение.

Мне нравятся условия, на которых я сейчас работаю. Планирую в ближайшее время перевезти к себе семью из Бобруйска. Возвращаться в Беларусь пока планов нет. Ведь вообще не вижу там каких-то перспектив. Главное для меня вопрос - что белорус может дать своим детям? Уровень школы, всей системы образования у нас - ниже плинтуса. Здравоохранение - там же. Особенно в Бобруйске. Ну ладно, я и так дотяну к пенсии как-нибудь. А дети? Что я дам им? А еще что беспокоит и делает жизнь в Беларуси не очень комфортным - так это Россия под боком, и люди, которые готовы хоть завтра стать административной единицей Российской Федерации.

В Польше мне комфортно. Здесь меньше агрессии у людей, все люди более доброжелательны, спокойнее. Цены на продукты ниже, чем в Беларуси. Питаться хорошей, качественной едой - вообще не проблема.

Тем белорусам, кто тоже задумывается о переезде, хочу посоветовать все очень хорошо обдумать, все варианты развития событий. Работу лучше искать самостоятельно, напрямую контактировать с поляками, не связываться с посредниками. Наиболее шансов на хорошую работу у тех, кто имеет востребованную профессию, владеет языком и имеет карту поляка. Но в общем, работа есть для всех. У поляков сейчас страшная проблема - нехватка рабочих рук. Сами поляки уезжают в Германию, Англию, Скандинавские страны. Поэтому очень ощутимый недостаток работников. Зарплата, даже стартовая, здесь такая, что можно нормально жить, особенно если ты без семьи. Ниже USD 1000 ты не будешь получать. А есть еще возможности работать в выходные и после смен, что оплачивается выше. В то время как в Бобруйске на крупных предприятиях максимальный заработок таких специалистов, как я, например - BYN 800-1000».

«Здесь нужно делать быстро и качественно, в Беларуси - быстро и как попало»

Сергей, 39 лет. Уехал в Чехию, живет и работает под Прагой:

«Я работал на одном из бобруйских заводов. До работы на заводе еще пытался сделать бизнес в Беларуси. Пробовал себя в двух разных сферах, но оба раза все провалилось. Через некоторое время работы на заводе начал серьезно задумываться об отъезде. Сначала я хотел в Австралию. Начал изучать английский язык. Но быстро понял, что надо реально смотреть на вещи, и что в мои почти сорок досконально изучить английский, до уровня, необходимого для переезда в Австралию, мне будет очень трудно и займет много времени. Поняв это, я начал искать другие варианты. И вот наиболее удобной оказалась Чехия. Кстати, кое-что, что я уже знал с английского, мне пригодилось здесь, пока немного не адаптировался к чешскому языку. Английский здесь знают все, начиная от школьников.

Работу здесь я искал сам, в агентства или к посредникам не обращался. Есть очень удобный сайт Чешского министерства труда, и там много вакансий. Моя профессия - наладчик станков с числовым программным управлением. С такой специальностью можно еще найти работу в Германии, и я начинал искать там, но там везде нужен немецкий язык. Для меня это был не вариант, потому что я устал уже от изучения английского, чтобы еще немецкий начинать. Тогда я остановился на Чехии.

Работа нашлась довольно быстро. Уже третий ответ на мой запрос был с удовлетворительным условиям

На месте я понял, что, хотя и имею опыт в своей специальности, придется все начинать сначала. Потому что здесь все иначе. Первые несколько дней я просто наблюдал, как другие работают. Потом - работаешь под надзором руководителя через некоторое время. Потому что здесь отличная от нашей система - здесь нужно сделать быстро и качественно. В то время как в Беларуси - быстро и абы как. Глядя на то, как работают чехи, я понимаю, что Беларусь очень отстала. И в ближайшее время в Беларуси мало шансов догнать даже Чехию. Менять нужно не только технологии, но и мышление.

В Бобруйске мой заработок был USD 300. Здесь в начале - в три раза больше. Потом, повышая свою квалификацию, повышают и свою зарплату. Рассчитываю на USD 1300 в среднем.

Что прежде всего бросилось в глаза? Общий культурный уровень людей, вежливость. Я даже со стыдом почувствовал, что мне самому не хватает этого - воспитанности, культуры улыбки, внимательности к другому человеку. Дома, в Беларуси я на это не обращал внимания. А здесь люди не такие смутные, как у нас, поэтому сразу чувствуешь контраст. Что еще удивило - чехи не понтуются. Они не покупают в кредит последние модели айфонов, или самые дорогие машины. Для них главное - дом. Чтобы в доме было уютно. В свои дома они вкладываются, да.

Пока что я живу бесплатно - предприятие дало жилье. Цены на продукты почти такие же, как в Беларуси, хотя некоторые вещи, например, крупы, дороже. Особенно дешево получается, если покупать по акции. Очень дорогие здесь сигареты - раз в пять дороже, чем в Беларуси.

Что трудно - ощущение, что скучаешь по дому. Там остались дети, друзья, знакомые. Да, есть вайбер, скайп. Но это не то. Я думал, что эта грусть меня не коснется. Но нет. Общаясь с другими, кто приехал так же, как я, понимаю, что такое состояние через некоторое время будет у всех, и к этому надо быть готовым. Главное, не оставаться одному, искать единомышленников. Земляков, кстати, найти легко, так как эмигрантов много. Надо учить чешский язык, чтобы иметь возможность завести дружбу с местными. Кстати, язык не такой и тяжелый. Я уже почти все понимаю, если собеседник говорит медленно.

Я приехал, потому что хочу заработать для своей семьи, хочу, чтобы они увидели, что можно жить иначе, лучше, чем мы до сих пор жили. Возвращаться в Беларусь я не планирую».