Евродепутат Микаэла Сойдрова: Общество свободно настолько, насколько свободны его СМИ 1 2.11.2018, 13:55

Микаэла Сойдрова

Фото: Facebook

Блокировка «Хартии-97» в Беларуси недопустима.

Речь депутата от Чехии Микаэлы Сойдровой, произнесенная накануне голосования по резолюции «Об ухудшении ситуации со свободой СМИ в Беларуси, в особенности, случай «Хартии-97» на пленарной сессии Европарламента 4 октября в Страсбурге. Слова евродепутата приводит общественный активист Денис Казакевич:

«Общество свободно настолько, насколько свободны его СМИ. Я очень рада, что Европейский парламент выступает за поддержку независимых СМИ. Журналисты в Беларуси переживают новую волну репрессий. Журналисты, критикующие режим Александра Лукашенко, арестовываются, избиваются или вынуждены выплачивать штрафы. Власти блокируют доступ к независимым СМИ в интернете. Заблокирован также и новостной сайт «Хартия-97», который служит платформой для тех, кто старается поддержать демократию в Беларуси.

Я него этого года белорусский парламент принял поправки в закон о СМИ. Поводом послужила борьба с дезинформацией, но на самом деле это новая цезура. Мы должны отстаивать свободу слова, независимые СМИ и демократию в Беларуси. Аресты и физические нападения на журналистов недопустимы; цензура тоже недопустима. Свобода собраний и другие свободы должны быть нашими условиями сотрудничества с Беларусью».

Напомним, 4 октября Европарламент принял резолюцию «Об ухудшении ситуации со свободой СМИ в Беларуси, в особенности, случай «Хартии-97».

В резолюции обсуждались, главным образом, недавние скандальные поправки в белорусский закон о СМИ, блокировка сайта «Хартия-97», давление на журналистов телеканала «Балсат» и «дело БелТА». Также упоминаются политзаключенные, а также осужденные лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик.

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