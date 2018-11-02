Евродепутат Эдуард Кукан: «Хартия-97» - неудобный гвоздь для белорусских властей 1 2.11.2018, 16:42

Едуард Кукан

Минск должен соблюдать взятые на себя обязательства.

Речь депутата от Словакии Эдуарда Кукана, произнесенная накануне голосования по резолюции "Об ухудшении ситуации со свободой СМИ в Беларуси, в особенности, случай "Хартии-97" на пленарной сессии Европарламента 4 октября в Страсбурге. Слова евродепутата приводит общественный активист Денис Казакевич:

"Если нам суждено стать гвоздями в крышку гроба тирана, то я хотел бы быть таким гвоздем", - это слова украинского кинорежиссера, находящегося в заключении в России, Олега Сенцова, но они полостью применимы к работе "Хартии-97" и независимых журналистов в Беларуси. Они стали неудобными гвоздями для политических правящих кругов.

ЕС первым сделал жест доброй воли в отношении Беларуси в 2016 году. Настало время, когда нужно твердо напомнить белорусским властям о том, что необходимо исполнять обещания о продвижении в области прав человека. Позитивными сдвигами с белорусской стороны было бы снятие блокировки "Хартии-97", прекращение запугиваний журналистов из независимых СМИ, реальные шаги по созданию независимой медиасреды. Все это является частью международных и региональных документов по правам человека, принятых Беларусью. Несоблюдение этих обязательств должно привести к решительным действиям со стороны ЕС по отношению к Беларуси."

Напомним, 4 октября Европарламент принял резолюцию «Об ухудшении ситуации со свободой СМИ в Беларуси, в особенности, случай «Хартии-97».

В резолюции обсуждались, главным образом, недавние скандальные поправки в белорусский закон о СМИ, блокировка сайта «Хартия-97», давление на журналистов телеканала «Балсат» и «дело БелТА». Также упоминаются политзаключенные, а также осужденные лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик.

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