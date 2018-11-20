«Хватит кормить Москву»: в России бунтуют регионы 9 20.11.2018, 9:51

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Иллюстрационное фото

В империи просыпается призрак сепаратизма.

На выборах в Приморье – новая старая интрига. Снова Ищенко, который один раз уже сорвал приморские выборы Кремлю как кандидат от КПРФ. Теперь он собрал необходимое количество подписей граждан и муниципальных депутатов как самовыдвиженец и успел сдать их в избирком, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Но тут же эксперты со всех сторон (включая секретаря ЦК КПРФ Обухова – правильно, нечего нарушать партдисциплину) заверещали: некоторые подписи мундепов сомнительны, и потому Ищенко не зарегистрируют и правильно сделают. Все должно быть по-честному.

Должно, да. Но, похоже, что с честностью Кремль опоздал. По-честному надо было смириться с провалом кремлевского Тарасенко во втором сентябрьском туре и признать победу Ищенко и с ним уже работать и договариваться.

Понятно, важный, богатый, стратегический и т.д. регион. Не Хакасия, Хабаровский край или Владимирская область.

Но теперь – и это тоже признают эксперты – для нового кремлевского кандидата Кожемяко ситуация плохая при любом раскладе – снимут Ищенко или разрешат участвовать в выборах.

Спущенный Кремлем Кожемяко очень старается понравиться народу, и Москва ему активно в этом помогает (даже на ГЛОНАСС на правоворульных «японках» разрешили временно забить, чего долго и безуспешно добивались приморцы). Но у Кожемяко во лбу кремлевской звездой горит «чужак», «варяг», спущен сверху Москвой, которая смотрит на нас как на колонию, жизни нашей не понимает, соки из нас высасывает, порядки свои насаждает.

Кожемяко на выборах предстоит сражаться не с конкретным Ищенко (если того допустят) или жириновцем Андрейченко (его теперь называют главным оппонентом кремлевца, если Ищенко снимут). Он будет сражаться против приморского сепаратизма. Сепаратизма, призрак которого Кремль, своим тупым желанием расставить везде своих людей, вызвал из 90-х.

Пока было хорошо, московских засланцев – миклушевских всяких – терпели, а стало плохо и стали у людей последнее отнимать – пенсионный возраст повышать, налоги, цены на бензин и т.п. – терпеть мочи не стало.

И это не только Приморья касается. Феномен, в самом деле, странных и случайных протестных губернаторов – жириновцев Фургала и Сипягина и коммуниста Коновалова – из той же серии.

А чего вы хотите? Когда из 26 кремлевских кандидатов в губернаторы на последних сентябрьских выборах только 9 родились и работали в регионах, которыми планировали руководить.

Не имеет никакого значения? А людям, которые выслушивают от варягов высокомерное: «Если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие...» (свеженазначенный врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов, до этого топ-Сбербанкир), так не кажется.

И чем хуже будет становиться жизнь – а центральные власти делают все, чтобы народ нищал с каждым днем – тем сильнее будет расти возмущение против центра. И лозунг «Хватит кормить Москву» будет становиться все более и более актуальным.

В 90-е, когда Россия была на грани распада, ее спасло – нравится это кому-то или нет – ельцинское «Берите суверенитета сколько хотите».

Путин пришел в 2000-м с обратным тезисом: «Оставим вам суверенитета столько, сколько мы захотим».

В жирные нулевые это работало. В скудости конца 10-х, на фоне умопомрачительного воровства путинской верхушки, которая хапает все, что плохо лежит по всей стране, этот лозунг уже явно не подходит к моменту.

Но, судя по тупости, с которой ломит Кремль в регионах, менять его никто не собирается.