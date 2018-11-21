Пиррово перемирие 21.11.2018, 12:59

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Израиль и ХАМАС остановились в шаге от войны.

Массированные ракетные обстрелы территории Израиля вполне могли стать первыми залпами новой войны между еврейским государством и ХАМАС (Движение исламского сопротивления). Однако после обмена ударами стороны конфликта практически одновременно сделали шаг назад от красной черты. Боевые действия стихли. ХАМАС традиционно объявил о своей победе. Это обернулось политической бурей в Израиле — вспыхнули уличные протесты с требованиями жестких мер, а министр обороны Авигдор Либерман ушел со своего поста, оставив премьера Биньямина Нетаньяху с символическим большинством в один голос, пишет The Insider.

Впрочем, мало кто из аналитиков сомневается, что Израилю предстоят досрочные выборы, на которых главной темой будет угроза из Газы. С военной точки зрения, нынешнее обострение действительно закончилось не в пользу Израиля. ХАМАС продемонстрировал, что способен наносить серьезные удары, несмотря на блокаду, воздушные рейды и противодействие со стороны израильских средств ПРО. Израиль впервые за долгое время понес людские потери, и население юга страны больше не чувствует себя в безопасности.

Когда гром грянул, ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) оказался не готов к отражению столь массированных обстрелов. Боевики выпустили в общей сложности около 460 ракет. Новейшая система противоракетной обороны «Железный купол» отработала хорошо, сбив около четверти целей, но выяснилось, что ее возможности ограничены. Впрочем, специалисты понимали это еще в момент постановки системы на боевое дежурство. Расчетам нужно время, чтобы загружать новые ракеты в пусковые установки. Кроме того, даже самый современный комплекс не может обстреливать одновременно больше пары десятков целей. По сути, имеющаяся система ПРО предназначена для отражения «беспокоящих» налетов, но справиться с массированным ударом ей не под силу. Израильтяне нанесли в ответ порядка 160 авиаударов по пусковым позициям ракет и инфраструктуре ХАМАС. Что важно, при этом удалось избежать больших потерь среди мирного населения Газы.

Многоликое перемирие

Наибольший интерес в нынешней ситуации вызывает поведение Нетаньяху, который согласился на прекращение огня, несмотря на возражения ключевых членов кабинета и очевидную угрозу развала правительственной коалиции. Сам израильский премьер объяснил такое решение стратегическими интересами безопасности Израиля, которые он не готов обсуждать на публике. «Наши противники умоляли о прекращении огня, и они хорошо знают, почему», — подчеркнул он. По его словам, руководству страны пришлось принять трудное решение, и он будет отстаивать свою точку зрения, несмотря на критику политиков и недовольство населения. Такие ответы лишь подлили масла в огонь и породили целую серию конспирологических теорий.

Самая популярная и правдоподобная версия говорит о внутриизраильской политической борьбе, о попытке продемонстрировать слабость и нерешительность премьер-министра, а заодно сорвать процесс снижения напряженности вокруг Газы. Эскалация началась в тот момент, когда усилиями египетских посредников удалось добиться определенного прогресса на переговорах о заключении трехлетнего перемирия между Израилем и ХАМАС. В палестинском анклаве стала улучшаться гуманитарная ситуация. Возобновилось и снабжение топливом для электростанции, что позволило сократить длительность отключений энергии. Катару разрешили передать $15 млн для выплаты жалования чиновникам ХАМАС в Газе. На этом фоне появилась надежда на заключение сделки об освобождении двоих израильских граждан, находящихся в плену у ХАМАС, а также о возвращении останков погибших солдат.

Перспектива очередного перемирия вызывала недовольство министра обороны Авигдора Либермана и министра образования Нафтали Бенета (он, кстати, сейчас претендует на пост главы военного ведомства). В этой ситуации израильский спецназ вдруг провел рейд, в ходе которого были убиты семь боевиков ХАМАС. За ним последовал ракетный ответ со стороны ХАМАС. С одной стороны, израильские военные известны своим умением использовать тактически выгодный момент для удара по врагу, но с другой — момент они выбрали крайне щекотливый, и министр обороны не мог не знать об этом. Теперь же Либерман набирает очки за счет критики в адрес Нетаньяху, который якобы слишком слаб, чтобы санкционировать полномасштабную наземную операцию.

Более сложные выкладки предлагают некоторые израильские политологи левого толка. По их мнению, Нетаньяху не спешит с разгромом ХАМАС, чтобы и дальше сохранить раскол среди палестинцев. Реальная угроза со стороны палестинских радикалов невелика, зато пока Газа находится под контролем исламистов, она не подчиняется Палестинской национальной администрации, базирующейся на Западном берегу Иордана. Без восстановления палестинского единства решение вопроса о создании для них независимого государства можно откладывать до бесконечности, а в это время проводить политику свершившихся фактов в плане аннексии палестинских земель.

Наконец, весьма экстравагантную версию озвучили катарские СМИ. Для них Нетаньяху — чуть ли не агент Саудовской Аравии, которая пытается за счет эскалации конфликта с ХАМАС отвлечь внимание мировой общественности и СМИ от скандала с убийством в Турции саудовского журналиста-диссидента. Чтобы поверить в правдоподобность такого сценария, требуется весьма бурное воображение. Но он показывает, что в настоящее время судьба Газы превратилась в еще одну разменную монету во внутрирегиональных интригах. Рассчитывать на широкую поддержку со стороны арабов движению ХАМАС не приходится, поскольку в последние годы его основными спонсорами и покровителями были Турция и Катар, которые находятся в весьма непростых отношениях с большинством стран региона (особенно с Саудовской Аравией и ее союзниками).

Что будет с Газой

Главная проблема нынешнего кризиса — не политическое будущее Нетаньяху и не борьба ХАМАС с Израилем, а дальнейшая судьба двух миллионов запертых в Газе палестинцев. Опыт предыдущих двух израильских операций в Газе показал, что именно они гибнут в первую очередь. Пока что они получили отсрочку.

Пока эти люди просто ежедневно страдают от отключений электричества, нехватки чистой воды и роста цен на самые обычные продукты. В опубликованном в конце сентября отчете ООН недвусмысленно говорится, что гуманитарная ситуация в секторе близка к коллапсу. Речь уже шла даже не о нехватке пищи или товаров первой необходимости, а о перебоях с топливом, водой и невозможности перерабатывать стоки. Без топлива для электрогенераторов закрываются больницы. Водопроводная вода на 95% непригодна для питья, а отсутствие очистных сооружений делает неизбежной экологическую катастрофу уже к 2020 году. Безработица в Газе достигла 53%. Серьезные проблемы создает транспортная блокада. Единственный пункт пропуска, через который в сектор могут доставляться грузы, регулярно закрывается, летом запрет на ввоз коснулся даже одежды и одеял. Положение осложняется тем, что власти Египта сумели уничтожить значительную часть туннелей, по которым в Газу контрабандой доставлялись товары с Синайского полуострова.

Очень серьезным ударом для Газы стало решение президента США Дональда Трампа заморозить финансирование гуманитарных программ ООН, ведь многие проекты осуществлялись именно на американские деньги. Другая проблема — падение интереса к Газе. Последние годы публика напряженно следила за событиями в Сирии, Ираке или Ливии, а про палестинцев, казалось, просто позабыла. Отсюда вспыхнувшие еще весной отчаянные многотысячные протесты жителей Газы у разделительного забора, их марши к границе и попытки прорвать заграждения. Это уже борьба даже не за землю, а за возможность вести нормальную жизнь с электричеством и питьевой водой. Израильским военным приходилось стрелять в отчаявшихся людей. В ответ из Газы летели змеи и воздушные шары с зажигательными бомбами, доставившие немало хлопот израильским фермерам этим летом. Так шаг за шагом набирал силу кризис, кульминацией которого стала ракетная дуэль между ХАМАС и ЦАХАЛ.

На этот раз сторонам конфликта хватило выдержки и мудрости прекратить огонь. Жители Газы получили отсрочку. Есть надежда на договоренность о перемирии. Возможно, заработают пункты пропуска и в сектор снова повезут мазут, товары или чемоданы с гуманитарной наличностью из Катара (ХАМАС — главный работодатель). Однако без более существенных политических договоренностей цикл насилия обязательно повторится. При благоприятном стечении обстоятельств это произойдет через несколько лет, но пока все указывает на то, что следующего обострения надо ждать после внеочередных выборов в Кнессет, а их, похоже, долго ждать не придется.