Пошел под откос: почему смещается Керченский мост 24.11.2018, 17:37

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Объяснение экспертов.

Крымский мост, соединяющий незаконно аннексированный полуостров с Россией, будет продолжать смещаться, проседать и с годами разрушаться. Причиной этому является то, что сооружение построено вопреки строительным нормам и неквалифицированными специалистами.

Об этом рассказали эксперты в комментарии "Крым.Реалии", комментируя информацию МинТОТ о смещении и проседания Крымского моста.

В МинТОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год. Также, об этом свидетельствуют и процессы смещения арок на переправе.

По словам экспертов, сложные погодные условия зимой могут усилить нестабильность Крымского моста.

Так, инженер-мостостроитель, главный инженер проекта компании "Союзтранспроект" Георгий Росновский отметил, что не видел лично проекта Крымского моста, но уверен, что трещины и оползни с ним случаются.

"Скорее всего, это следствие низкой квалификации как строителей, так и проектировщиков. Я всегда говорил, что мост строят не там, где надо, и не так, как надо. "Стройгазмонтаж" – это что, большие мостовики? Это смех. Мост всегда там был нужен, но Керченский пролив – настолько сложное место пересечения, поэтому только в последние годы появилась возможность его построить. Но делать это нужно правильно и слушать специалистов", – подчеркнул Росновский.

Доктор технических наук, профессор Института водных проблем Российской академии наук Владимир Дебольский рассказал, что возможные проседания должны учитываться при строительстве мостов.

Однако, по мнению украинского инженера-мостостроителя Петра Коваля, на точность спутниковых измерений относительно смещений моста полагаться нельзя.

- Счет идет уже не на миллиметры, а на сантиметры. Если бы мы говорили о миллиметрах – то да, со спутника это заметить сложно. Если мы говорим о сантиметрах – вполне вероятно, что смещение есть... Если такие деформации накапливаются, это ведет к усталости, к разрушению – конечно, проблема будет, – пояснил Коваль.

Также, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи заверил, что в случае с Керченским мостом спутниковые данные могут многое рассказать. По его словам, для стабильности мост должен стоять на гранитном основании, а Крымский стоит "на пластилине".

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что "проект века" оккупантов, Крымский мост частично обрушился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Предварительно, причина инцидента – техническая неисправность одной из домкратных систем.

В России, со своей стороны, заявили, что вышеупомянутая информация является мифом. По их убеждению, Крымский мост "будет стоять вечно".