Брижит Бардо - Лукашенко: Мой фонд получает все больше возмущенных сообщений из Беларуси 32 27.11.2018, 14:07

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Фонд знаменитой актрисы написал письмо диктатору.

Фонд известной французской киноактрисы Брижит Бардо обратился с открытым письмом к Лукашенко. Копия письма пришла также сайту Charter97.org.

Сайт Charter97.org публикует текст письма полностью:

«Мой фонд получает все больше и больше возмущенных сообщений о том, что в Беларуси животные, особенно бездомные, подвергаются жестокому обращению и погибают мучительной смертью. Они гибнут от отравленных приманок, их отстреливают, иногда в присутствии детей, по иррациональным и бесчеловечным приказам виновных должностных лиц и специальных служб… Судьба бездомных животных вызывает шок и волнение в Европейском Союзе. Имидж вашей страны серьезно страдает, и только принятие скорейших радикальных мер для изменения сложившейся ситуации может способствовать его восстановлению.

Я умоляю вас принять необходимые меры для того, чтобы средства, расходуемые на отлов и убийства, были направлены на программы стерилизации, в сотрудничестве с местными зоозащитниками, а также на приюты-лечебницы для больных животных или животных, которым подыскивают новых хозяев. Наш опыт может служить вам руководством в этом процессе. Закон о защите животных, предусматривающий строгие санкции за жестокое обращение, должен быть вынесен на голосование незамедлительно. Голоса защитников животных должны быть услышаны, и они также должны принять участие в гуманной миссии государственных органов, ответственных за судьбы бездомных животных.

Это единственный способ добиться устойчивых результатов, которые помогут интегрировать вашу страну в европейскую политику всеобъемлющего уважения прав человека, защиты природы и животных.

Я ожидаю ваш скорый и положительный ответ, и готова направить представителя моего фонда, чтобы разъяснить и внедрить концепцию регуляции избыточной численности собак и кошек без боли и страданий.

Я восхищена фольклором и традициями вашей страны. Продемонстрируйте свое мужество, не подведите меня!

С искренней надеждой, Брижит Бардо, президент фонда».

Копия письма были отправлены председателю совета министров Сергею Румасу и председателю «палаты представителей» Владимиру Андрейченко.