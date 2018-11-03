Евродепутат Марек Юрек: Сегодня белорусский народ сражается за свою память 3.11.2018, 10:45

Фото: Radio Szczecin

Евросоюз должен помочь белорусам в их борьбе.

Речь депутата от Польши Марека Юрека, произнесенная накануне голосования по резолюции «Об ухудшении ситуации со свободой СМИ в Беларуси, в особенности, случай «Хартии-97» на пленарной сессии Европарламента 4 октября в Страсбурге.

Слова евродепутата приводит общественный активист Денис Казакевич:

«Белорусы важный и близкий для нас народ; Беларусь это страна, граничащая с тремя странами (то есть более, чем с одной десятой частью) Европейского союза. Сегодня этот народ работает над своей памятью, сражается за свою память.

По подсчетам польско-британского историка Нормана Дэвиса в Куропатах под Минском было убито более четверти миллиона человек. Отрадно, что Куропаты стали местом почитания и памяти. Сегодня ему грозит десакрализация. Проходят народные акции протеста. Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский сказал, что память o жертвах Куропат, уважение к этому кладбищу (на котором кресты, а большинство жертв неизвестно) является тестом на человечность, тестом на самосознание народа.

Обращаюсь к белорусским властям: предотвратите десакрализацию этого места, присоединитесь к культивированию памяти о той огромной человеческой трагедии, которая должна нас всех объединять. Настало время осудить все преступления коммунизма!»

Напомним, 4 октября Европарламент принял резолюцию «Об ухудшении ситуации со свободой СМИ в Беларуси, в особенности, случай «Хартии-97».

В резолюции обсуждались, главным образом, недавние скандальные поправки в белорусский закон о СМИ, блокировка сайта «Хартия-97», давление на журналистов телеканала «Балсат» и «дело БелТА». Также упоминаются политзаключенные, а также осужденные лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик.

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