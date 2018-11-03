Белорусский автомеханик рассказал, чем авто 90-х лучше современных 12 3.11.2018, 13:59

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Белорус занимается ремонтом машин уже 14 лет

Автомеханик Юрий Хоменко, который занимается ремонтом автомобилей 14 лет, считает, что машины, выпущенные в 90-х годах прошлого века, лучше современных, пишет intex-press.by. Вот главные, на взгляд Юрия, преимущества автомобилей тех лет:

Дизайн

Большинство автомобилей 90-х годов имели простую конструкцию. Бесспорно, сейчас авто выглядят более стильно и привлекательно, и это неудивительно: внешний вид стал двигателем продаж.

Вместе с тем автомобили потеряли свою уникальность. Раньше у каждой модели были черты, которые отличали ее от другой. Сегодня, глядя на современные машины на дороге, зачастую издалека невозможно определить модель, а иногда даже и марку.

Управление

В новых автомобилях управление настолько легкое, что руль можно крутить одним пальцем. Конечно, в этом есть какое-то преимущество. Но в старых автомобилях, по-моему, водитель чувствует себя увереннее, так как ощущает машину намного лучше.

В машинах, выпущенных в 90-е годы, рулевое управление было практически напрямую связано с колесами. Современные требования безопасности предусматривают много промежуточных устройств между водителем и авто: электрические усилители руля, системы помощи при торможении, контроль тяги, усилители рулевого управления, автоматическая парковка задним ходом без участия водителя. Все это не дает автолюбителю прочувствовать истинное поведение машины.

Особенно грустно, что сейчас появились водители, которые не представляют, каково это – управлять машиной без различных систем безопасности и помощи.

Материалы

Несмотря на приятный внешний вид, качество материалов современных автомобилей кардинально ухудшилось. В интерьере используют более дешевые аналоги пластика. Материалы экстерьера не только стали дешевле, но и ухудшились из-за требований норм безопасности. Чаще стали использоваться и одноразовые элементы.

Ремонт

И в современных машинах, а в автомобилях 90-х есть электронные части, но количество их разное. Повышение комфорта повлекло за собой кардинальное усложнение электронных систем. С одной стороны, в этом плюс современных машин. Например, можно провести диагностику большего количества блоков и по большему числу параметров, чтобы лучше понимать состояние автомобиля.

Вместе с тем, определив поломку, владельцам новых автомобилей нужно готовиться к существенным тратам. Раньше, если в машине переставал гореть габарит, нужно было зачистить контакт либо поменять лампочку. Сейчас же причина может таиться в неисправности электронного блока, который стоит существенную сумму. Да и в целом ремонт неисправностей в электронных частях стоит недешево. При этом большинство водителей самостоятельно отремонтировать свой новый автомобиль не могут: обслуживание «затачивается» исключительно под услуги сервисного центра.