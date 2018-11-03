15-метровый факел огня: в РФ прорвало магистральный газопровод 4 3.11.2018, 21:14

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Прорыв магистрального газопровода произошел в Путятинском районе Рязанской области.

В Путятинском районе Рязанской области, неподалеку от села Унгор, произошел прорыв магистрального газопровода, говорится в сообщении регионального управления МЧС РФ.

«Пострадавших нет. На место происшествия выехали 10 единиц техники, 24 человека личного состава», — говорится в сообщении ведомства. По данным «РИА Новости», на месте прорыва образовался факел пламени высотой 15 м. Сейчас участок газопровода протяженностью почти 50 км перекрыт, происходит выгорание газа. «Ликвидацию пожара проведут путем перекрытия задвижек, затем специальные службы приступят к ремонту на месте порыва», — рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Как уточняет местный портал rzn.info, по словам очевидцев, разрыв двух веток газопровода произошел близ деревни Ясновка. В районе происшествия загорелся лес. Зарево от пожара видно в нескольких соседних районах области.Фотографии с места пожара в соцсети «ВКонтакте» опубликовало издание 62ИНФО.

24 октября во Владимирской области, около поселка Адино, произошло загорание магистрального газопровода. От огня пострадало до 3 га леса.