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Станислав Шушкевич покинул пост главы БСДГ

  • 4.11.2018, 8:21
Станислав Шушкевич

По словам политика, руководящей работой должны заниматься молодые люди.

Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич в субботу, 3 ноября, покинул пост главы оппозиционной белорусской партии "Белорусская социал-демократическая Грамада". Как сообщает dw.com, вместо него на пост председателя партии был избран 33-летний Сергей Черечень.

83-летний Шушкевич заявил агентству ТАСС, что не уходит из политики, однако руководящей работой должны заниматься "молодые и напористые люди".

Станислав Шушкевич в 1991–1994 годах возглавлял Верховный совет (парламент) Беларуси. 8 декабря 1991 года он с белорусской стороны подписал в Беловежской пуще соглашение о ликвидации СССР и создании СНГ.


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