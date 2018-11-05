Светлана Коржич: Офицеры белорусской армии надевают нацистскую форму и издеваются над солдатами 14 5.11.2018, 22:22

4,619

Светлана Коржич

Фото: media-polesye.by

Мать погибшего солдата Коржича рассказала о шокирующих фактах в белорусской армии.

Возвращаемся к теме сегодняшнего суда над сержантами Евгением Барановским, Антоном Вежевичем и Егором Скуратовичем, которых признали виновными в смерти 21-летнего солдата Александра Коржича. Ранее наказания получили другие фигуранты дела. Процесс закончился, но вопросы остались. На некоторые из них ответила мать погибшего солдата Александра Коржича Светлана Коржич, передает «Белсат».

«Я считаю, что не только сержанты должны были сидеть на этой скамье, но и офицеры. Ротный Суковенко, который у нас бесплатно учился, закончил высшую военную академию и отбывал свою отработку. Он только играл в мобильные телефоны и собирал сумки с припасами для капитана Чиркова и для себя, для своей семьи. С колбасой, с «Кентом», с вафельками – в этом были все его дела по защите нашего отечества. Это наш ротный офицер… Вот наша армия белорусская. […] Это не было самоубийство. Это убийство. Это они придумали себе такой ход. Мне становится очень страшно. […] Я очень хочу попасть на прием к Александру Григорьевичу. И доложить ему всю обстановку, которая творится в нашей армии. У меня есть очень хорошие доказательства, записанные на диске. Как наши офицеры белорусской армии надевают нацистскую форму и издеваются над нашими солдатами, над нашими детьми!»

Игорь Ильяш, журналист «Белсата»:

«Я думаю, что с самого начала власти решили локализовать круг ответственных за смерть Коржича. Объясняется это тем, что дедовщина, неуставные отношения в армии, это явление такое тотальное и такое распространенное, что если объявить всех, кто на самом деле ответственен за смерть Коржича и других, то этот список ответственных будет очень большим, нужно будет пересажать слишком много офицеров…»