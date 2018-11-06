«Восстали все»: Активистки рассказали о бунте в «Волчьих норах» 2 6.11.2018, 13:17

Фото: svaboda.org

Заключенные выдвинули требования к администрации колонии.

В исправительной колонии № 22 под Ивацевичами с субботы на воскресенье начался бунт заключенных, сообщила «Радыё Свабода» лидер движения «Матери 328» Лариса Жигарь.

По ее словам, часть заключенных выдвинула требования к администрации колонии - остановить предвзятое отношение к осужденным по 328 статье Уголовного кодекса, которых наказывают за мелкие нарушения.

Активистки движения «Матери 328» высылали петицию руководителю департамента исполнения наказаний МВД Олегу Маткину, но никаких мер принято не было. На днях они собираются отнести новую петицию, а пока пытаются выяснить, что сейчас происходит в колонии.

Мать одного из заключенных, которая была в колонии с пятницы до понедельника на свидании с сыном, сообщила, что жила в отдельном помещении на территории колонии, но слышала необычные крики.

«Вечером субботы вдруг мы услышали многоголосные крики, как кричат на стадионе. Потом стихло, потом снова. Кричали в 22.20 после отбоя. Мы удивились. Потом слышали, как по территории мимо нас провели служебных собак, после ехала техника.

Потом до понедельника была тишина, но заключенные сказали, что кого-то из начальников отклонили, командуют новые, из Бреста », - сказала женщина, которая попросила не называть ее имени.

В сообществе «Белорусская тюрьма» в социальной сети «ВКонтакте» также появилось сообщение о бунте в колонии № 22. Авторы сообщения отмечают, что получили информацию напрямую из колонии.

«Восстали все осужденные, во всех отрядах. Заблокировали дверь в отрядах, несколько представителей администрации получили травмы. Осужденные требовали снять администрацию! Все воскресенье ждали Маткина, но он не приехал», - говорится в сообщении, размещенном в группе.

Пресс-служба департамента исполнения наказаний МВД ситуацию пока не комментирует.

«Присылайте письменный запрос», - ответили журналистам в пресс-службе.

Министерство внутренних дел проверяет информацию о бунте заключенных в исправительной колонии под Ивацевичами, сообщил начальник управления информации и общественных связей МВД Георгий Евчар.

«Пока проверяем», - сказал он.