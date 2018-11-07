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Европейская народная партия требует разблокировать «Хартию’97» и прекратить давление на СМИ Беларуси

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  • 7.11.2018, 19:34
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Крупнейшая партия в ЕС приняла резолюцию по Беларуси.

Конгресс одной из крупнейших партии в ЕС Европейской народной партии принял резолюцию по Беларуси, которая требует прекратить репрессии в отношении СМИ и журналистов и призывает Евросоюз пересмотреть приоритеты диалога с Беларусью, передает пресс-служба БХД.

В резолюции упомянуты фамилии белорусских журналистов, находящихся под уголовным преследованием, требование разблокировать независимый сайт Charter97.org, а также требование освободить Михаила Жемчужного и других политзаключенных.

Резолюция подготовлена Белорусскими христианскими демократами совместно с Правоцентристской коалицией.

Принятие резолюции прокомментировал сопредседатель БХД Виталий Рымашевский, который принимает участие в Политической ассамблее, конгрессе и саммите Европейской народной партии.

«Открытость ЕС к Беларуси, диалог - чрезвычайно важно. Но не менее важно то, какие вопросы стоят первыми в повестке дня. К сожалению, белорусские власти воспринимают открытость ЕС как возможность безнаказанно продолжать репрессии, уничтожать независимое гражданское общество и прессу. Защита независимых СМИ Беларуси - это вопрос первостепенной важности, и сегодняшняя резолюция - важный шаг в этом направлении. Важно также требование пересмотра приоритетов сотрудничества с Беларусью. Белорусские власти хотят от ЕС только экономической поддержки. Но экономика не может успешно работать, если в стране нет справедливых независимых судов. А пока в Беларуси нет свободных выборов - коррупцию, насилие и беззаконие не остановить.

В резолюции отмечается, что первоочередными вопросами в порядке диалога между Беларусью и ЕС должны быть реформа избирательной и правоохранительной систем.

Учитывая то, что практически все руководство ЕС - представители ЕНП, принятая резолюция очень важна для определения политики ЕС в отношении нашей страны.

Впереди - участие в Саммите Европейской народной партии, где будет возможность обсудить ситуацию в Беларуси с госпожой Меркель и другими лидерами ЕНП».

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