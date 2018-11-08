Еще двум журналистам предъявлены обвинения по «делу БелТА» 1 8.11.2018, 13:15

С них также взята подписка о невыезде.

Редактору новостей портала tut.by Галине Уласик и главному редактору агентства БелаПАН 8 ноября предъявлены обвинения по так называемому делу БелТА. С них также взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает tut.by.

Галина Уласик рассказала, что обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 349 УК Беларуси (Несанкционированный доступ к компьютерной информации). Обвинения по этой же статье предъявлены также Ирине Левшиной. Главному редактору БелаПАН предъявили ущерб — около 12 тысяч рублей.

Из документов следует, якобы обвиняемые «умышленно из корыстной и иной личной заинтересованности совершили сопровождающиеся нарушением системы защиты несанкционированные доступы к компьютерной информации, хранящейся в компьютерной системе и сети республиканского УП „БЕЛТА“, повлекшее по неосторожности причинение иного существенного вреда».

Напомним, 7 августа в офисах компаний tut.by и БелаПАН прошли обыски и задержания. Были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков.

Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны.

Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.

25 сентября редактор портала tut.by Дмитрий Бобрик выступил с заявлением в своем Facebook. Журналист сообщил, что с самого начала расследования по «делу БЕЛТА» на него оказывалось давление, ему угрожали раскрытием деталей личной жизни.