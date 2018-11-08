Так ли эффективны средства ПВО, которые Россия поставляет за рубеж 9 8.11.2018, 17:46

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Казусы С-300 и других средств ПВО.

На международных рынках вооружений и военной техники, в том числе в сегменте поставок средств противовоздушной обороны (ПВО), в настоящее время наблюдается обострение конкурентной борьбы. Эта тенденция особенно заметна на региональном рынке вооружений Ближнего Востока и Северной Африки, пишет Информационное сопротивление.

Экспортеры Российской Федерации используют все способы, чтобы остаться одним из лидеров поставок военной техники в страны этого региона, в том числе, зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Особый акцент Россия делает на продаже ЗРК С-300 (9К81) и “Бук” (9К37), а также предоставлении соответствующих услуг по их обслуживанию, ремонту и модернизации.

Военно-техническое сотрудничество России с такими странами как Алжир, Иран, Сирия, позволяет усилить российское геополитическое влияние в этом богатом нефтегазовыми ресурсами регионе и при этом получать весомую валютную прибыль. При этом, часто продаются образцы российской военной техники, которые устаревают и снимаются с вооружения в российской армии, однако по-прежнему пользуются спросом у стран региона.

Казусы С-300

Закупка средств ПВО характеризуется долговременным сотрудничеством в ходе выполнения контрактов, потому что эта специальная военная техника требует особых навыков обращения, следовательно, и подготовленного обслуживающего персонала, последующего сопровождения контрактов по другим направлениям. Понятно, что конкуренты в региональном оружейном бизнесе для российских спецэкспортеров крайне нежелательны.

Однако ситуация кардинально меняется. Так, к примеру, комплекс ПВО С-300, который был разработан в начале 70-х годов прошлого столетия, по своим характеристикам не позволяет гарантированно поражать современные средства воздушного нападения пятого поколения. Это уже поняли в России, где последний модифицированный ЗРК типа С-300 для российской армии был произведен уже в далеком, 1994 году.

С тех пор Россия производила эти ЗРК только для продажи за рубеж. Экспортный вариант имеет даже худшие, по сравнению с базовым вариантом С-300, характеристики и возможности. Например, количество типов применяемых ракет было сведено до минимума, радиолокационное оборудование упрощено, а надежное функционирование системы распознавания воздушных целей по принципу “свой-чужой” не гарантируется. Это открыто признал представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков: “Экспортируемые образцы военной техники из РФ никогда не оснащались системой “свой-чужой”.

Крушение российского самолета-разведчика Ил-20 над Сирией в сентябре 2018 года лишь подтверждает этот печальный факт. После долгих спекуляций Кремль признал, что самолет-разведчик Ил-20 был сбит огнем сирийской системы ПВО именно ЗРК российского производства.

Запусками российских зенитных ракет в Сирии были шокированы все – российско-сирийские зенитчики и командированные в регион российские пилоты. А министр регионального сотрудничества Израиля Цачи Ханегби прямо и без ненужной политкорректности заявил о том, что российские

ЗРК не могут оказать существенного противодействия новейшим истребителям F-35. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил российско-сирийских горе-зенитчиков, что ВВС Израиля летали и будут летать, нанося ракетно-бомбовые удары по позициям «Хезболлы» и Ирана в Сирии.

Понятно, что РФ ничего другого не остается, как “делать хорошую мину при плохой игре” и продолжать пытаться продавать устаревшую российскую военную технику ПВО своим зависимым союзникам-саттелитам.

Таким образом, очевидно, что российские ЗРК, в том числе, и хваленый С-300, не эффективны в реальных боевых условиях, поэтому все суждения российских экспортеров о их «высоких» боевых качествах основаны исключительно на заявленных рекламных тактико-технических характеристиках.

Рискованные отношения с РФ

Что касается ЗРК “Бук”, то после катастрофы со сбитым над Украиной в июле 2014 года пассажирским авиалайнером “Boeing-777” следовавшего рейсом “MH17”, стало понятно, что радар пусковой установки не способен отличить пассажирский самолет от военного, и вообще определить достоверно тип летательного объекта.

По поводу надежности, то характерным примером «особого» качества производства российской ракетной техники в целом, является недавний трагикомический случай во время запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с российским космонавтом и американским астронавтом на борту. После того, как данная ракета собиралась российскими «умельцами» с помощью «нано-кувалды», произошла неминуемая авария. Даже специалисты подтверждают, что космонавтам очень повезло, что они вообще остались живы. Что касается продолжения программы запусков ракет «Союз-ФГ», то страховые компании отказываются страховать запуски ракет этого типа. Что уже говорить про обычные, ЗРК, которые часто продаются за рубеж после долговременного хранения на складах и арсеналах?

Сегодня сотрудничество с российскими экспортерами вооружений находится в зоне повышенного риска по причине нарастающей напряженности между США и РФ вследствие несоблюдения российским руководством положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также международных санкций за вооруженную агрессию против Украины и использование химического оружия на территории Великобритании.

Эту проблему признает даже высокопоставленное руководство РФ, которое обвиняет США в том, что они оказывают давление на потенциальных заказчиков и угрожают ввести санкции против них в случае закупки у России военной техники. При этом, на мировом рынке вооружений все более доступны более современные аналоги, например, ЗРК иностранных производителей “SAMP-T” (Франция), “Patriot” (США) и “HQ-9” (КНР).

Руководство России понимает эти объективные негативные тенденции российского специального экспорта. Поэтому, чтобы не терять партнеров и удерживаться в числе лидеров по поставкам военной техники, российские экспортеры активно используют в то числе и недобросовестные методы конкуренции для уничтожения репутации конкурентов-поставщиков.

Для этого возможных конкурентов голословно обвиняют в том, что они якобы разглашают какую-то неведомую и «тайную» информацию о российском экспортном вооружении, в том числе его слабых местах, закрытых режимах работы аппаратуры и особенностях боевого применения в целом. Потребителей назойливо убеждают в том, что «только в РФ» находится важная конструкторско-техническая документация и компетентные инженеры, а значит, закупка вооружения и его обслуживание другими странами может быть «огромным риском», так как качество «не гарантируется».

Абсурдность таких заявлений очевидна, потому как, например, ЗРК С-300 в разное время находился и находится на вооружении многих странах мира, в том числе в Иране, Китае, Вьетнаме, странах ОДКБ и даже стран членов НАТО, а квалифицированные центры по обслуживанию и ремонту этой техники есть во многих странах. Применение ЗРК С-300 и его характеристики широко рекламировались во время многочисленных выставок и испытаний, как в РФ, так и за границей. В частности, в 1995 году, во время испытаний на полигоне “Капустин Яр” присутствовали делегации из 11 стран мира. Поэтому тактико-технические характеристики комплекса давно всем известны и явно не представляют тайны.

Таким образом, средства противовоздушной обороны российского производства ненадежны, являются устаревшими и представляют даже угрозу тем странам, которые неосмотрительно их приобрели, поверив рекламным проспектам и убеждениям спецэкспортеров РФ. Россия, в свою очередь, продолжает громко винить конкурентов в собственных неудачах и нам в ближайшее время, скорее всего, предстоит стать свидетелями очередного фейкового скандала раздуваемого российской стороной, что бы не только скрыть не состоятельность своего военно-промышленного комплекса, но и то, что российская военная мощь – это колосс на глиняных ногах!