В Казахстане не смогли избрать нового генсека ОДКБ 8.11.2018, 18:55

Имя нового генсека ОДКБ назовут 6 декабря, им может стать белорус.

Решение о назначении нового генерального секретаря ОДКБ отложено до следующей встречи президентов, которая должна состояться в декабре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам по итогам саммита в Астане президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент БелТА.

"У нас коллизия возникла в связи с тем, что представитель Армении Хачатуров, занимавший должность генерального секретаря, был отозван. Это дело армянской стороны. И у нас в соответствии с уставом следующей по алфавиту идет Беларусь", - отметил казахстанский лидер.

По его словам, Армения хотела бы назначить своего нового представителя на оставшейся период. "Но все главы государств сказали, что остается один год. Он (новый потенциальный кандидат от Армении на должность генерального секретаря. - Прим.) не успеет объехать даже страны эти. Поэтому нам надо нормальный действующий генеральный секретарь. Следующий - с белорусской стороны", - сказал Нурсултан Назарбаев.

"Этот вопрос мы отвели на 6 декабря, у нас будет встреча в Санкт-Петербурге. Мы там окончательно примем решение", - добавил он.