«Эффект обратный»: В Бресте на акцию протеста вышло рекордное количество людей 7 10.12.2018, 8:24

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Жителей города возмутила тактика чиновников Минприроды.

От 250 до 300 человек вышли 9 декабря на площадь Ленина в Бресте на традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства рядом с городом аккумуляторного завода «АйПауэр», сообщает «Брестская газета».

За более чем 9 месяцев, что на площади проходят завуалированные акции протеста, это рекорд по количеству участников. Задержаний ни во время, ни после кормления голубей не было.

Основной темой встречи противников завода стала встреча в Минприроды с инициативной группой.

«Думаю, люди имели надежду, что встреча с министром приблизит нас к остановке строительства и запрещению эксплуатации данного аккумуляторного завода. Ее итоги разочаровали и даже разозлили брестчан. На мой взгляд, чиновники хотят «пересидеть» этот протест. Но эффект обратный: чем больше проходит времени, тем больше брестчан злит то, что власти на всех уровнях не хотят считаться с людьми», – прокомментировал «БГ» столь большое количество людей на площади правозащитник Роман Кисляк.

С тем, что причиной небывалого количества людей на кормлении стала встреча в Минприроды 5 декабря, согласна и представитель инициативной группы по борьбе с заводом Лада Ярош.

«Поскольку обманули с выдачей записи, которую можно было бы прослушать и понять, какова позиция министерства относительно этой встречи, люди пришли в надежде встретить тех, кто там был и непосредственно услышать их впечатления и комментарии. На протяжении такого продолжительного времени у людей, которые интересуются вопросом завода, несомненно сложилось доверие в отношении комментариев Демьяна Лепесевича и Дмитрия Бекалюка относительно происходящих событий», – считает она.

Как ранее писала «БГ», с начала года в Бресте развернулась кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр». На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

Начиная с 5 марта каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Лишь однажды им разрешили собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.

Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства изначально был запланирован на август 2018 года, потом на конец этого года. По последним данным, первая партия аккумуляторов будет выпущена в начале нового года. Мощность предприятия на начальном этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза.