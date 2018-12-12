Невзоров: Древние коллеги Гундяева ходили в мешках и лохмотьях 12.12.2018, 10:26

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Александр Невзоров

Публицист раскритиковал роскошь в РПЦ.

«Тверской попик трогательный, он облачает свои маленькие ножки в ботиночки Gucci, он любовно прикладывается к витоновским чемоданчику и шлепанцам, отмечает в своем Instagram Александр Невзоров. — Ну что ж, уж лучше веровать в Gucci, чем в набор злобных древних еврейских сказок!

Но его травят. За роскошь, за нескромность, за шлепанцы по 15000 рублей. И это при живом-то Гундяеве, который постоянно демонстрирует на себе прикиды и брюлики стоимостью от 4 до 15 млн рублей. На один только саккос Гундяева идет парча стоимостью около 5000 евро.

И не надо песен, что это спецодежда, что она должна быть такой. Она не должна быть такой, это пижонство и чистая роскошь. Знаете, как переводится ряса? Лохмотья. А слова «саккос» — мешок. Именно в мешках и лохмотьях ходили древние коллеги Гундяева, пока торговля благодатью не стала прибыльным бизнесом».