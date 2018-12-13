Александр Кабанов: Мы хотим провести городской референдум 15 13.12.2018, 9:42

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фото из архива

Что происходит в Бресте?

Уже более девяти месяцев брестчане выходят на акции протеста против строительства рядом с городом аккумуляторного завода «АйПауэр». В прошлое воскресенье, 9 декабря, на центральную площадь города вышло рекордное количество людей.

Позже стало известно, что жители города готовят референдум по закрытию аккумуляторного завода.

О происходящем в Бресте Charter97.org рассказал активный участник протестов, брестский блогер и активист Александр Кабанов:

- Мы, инициативная группа против строительства аккумуляторного завода под Брестом, искали различные способы решения проблемы на законном уровне. Один из них - референдум. После консультации с юристами и правозащитниками, мы решили им воспользоваться.

Могу сказать, что уже создана инициативная группа по проведению референдума, в которую входит 30 жители Брестского района. Сейчас у нас активно идет бумажная работа, а на следующей недели все документы, зарегистрированные и нотариально заверенные, будут переданы в райисполком.

По законодательству в референдуме пройдет на территории Брестского района, сам областной город «отсекли».

У нас будет два месяца на сбор подписей. Нужно собрать 10 процентов подписей от жителей Брестского района для инициирования народного голосования. Сейчас работаем также с активистами, консультируемся со специалистами.

Сразу могу сказать, что мы прекрасно понимаем, как у нас в стране проходят «выборы», как работают комиссии, но так как инициаторами референдума являемся мы, то у нас будут свои предложения. Во-первых, в каждой участковой комиссии будут 2-3 представителя гражданского общества. На избирательных участках, которых будет немного, мы попытаемся поставить камеры, чтобы можно было следить за процессом онлайн.

Отмечу, если референдум будет проходить на наших условиях, то мы его проведем. Если же на условиях властей, то его не будет. Здесь наша позиция максимально конкретная - мы не будем играть по их правилам.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее про ситуацию вокруг завода. Как настроены брестчане?

- Не могу говорить за всех, но абсолютное большинство людей, которые для себя разобрались в ситуации, ознакомились с документацией, они против строительства завода. Да, нам нужны рабочие места и уплата налогов, но нужно четко отдавать себе отчет, какова опасность открытия такого предприятия. Люди прекрасно понимают, что ни городу, ни району нет никакого толка от этого завода. Ведь всем известно, куда пойдет прибыль от этого предприятия. Власти талдычат о рабочих местах, но все понимают, какие мизерные там могут предложить зарплаты.

Ситуация выглядит так, что эта тема практически год остается на повестке дня не только в Бресте, но и стране.

Безусловно, радует, что люди выходят кормить голубей, несмотря на задержания. Более того, когда начались задержания активистов, власти получили обратный эффект - людей на акции стало выходить еще больше.

Власти уже и старые песни поют про «все проплачено», чтобы очернить протест, но это не помогает. Люди ведь все видят и понимают. Ситуация дошла до того, что министр природных ресурсов Худик был вынужден сам предложить встретиться с активистами.

Тема строительства аккумуляторного завода под Брестом стоит остро для всех. Могу утверждать это потому, что общаюсь не только с активистами, но и экологами, инспекторами по охране окружающей среды, разными начальниками. Мне все откровенно говорят, что им деятельность данного завода не нужна, от нее одни проблемы. Это показывает, что и в госорганах все понимают.

На встрече с министром Худиком была руководитель комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды по Брестской области Тамара Ялковская. Когда мы озвучивали данные, цифры по заводу, то у нее было очень грустное лицо. Она понимает, что и как и ей было весьма не по себе.

Тут ведь возникает еще один важный политический момент. На носу «выборы», а Брест недоволен. И скажу я вам, что недовольство это достаточно серьезное и есть поводы: вредное производство, декрет о «тунеядцах», поэтому даже и не знаю, как будут дальше развиваться события. Всякое может быть.

Скажу так, руки складывать никто не собирается. В нашей инициативной группе состоят серьезные, образованные люди. Для нас борьба против завода не игра, мы понимаем, что к нам пришла беда. Люди так это воспринимают и готовы бороться за свой дом.

- В последнее воскресенье число участников акции протеста резко выросло. С чем вы это связываете?

- Думаю, один из факторов это то, что за несколько дней до 9 декабря мы начали активно распространять печатную информацию, листовки. Они содержат данные о строящемся заводе, расчеты. Мы рассказываем и показываем людям документацию, общаемся с ними. Мы работаем и сейчас, посмотрим, что будет на этих выходных.

- А что обсуждают люди во время воскресных акций?

- Естественно, активно поднимается тема завода. Наши активисты рассказывают последние новости про строительство, а вообще поднимаются разные темы. Могу сказать, что у 99 процентов людей, которые приходят на акции, в связи с этой ситуацией открылись глаза. Раньше они не задумывались, как работает система, а сейчас говорят: «Спасибо за то, что открыли нам глаза. Мы наконец-то стали понимать, где мы живем, как у нас работает закон, чиновники, суд, милиция». На примере борьбы с заводом белорусы четко поняли, что из себя представляет теперешняя власть.

- Недавно стало известно, что в Светлогорске все-таки запускают завод беленой целлюлозы. Что вы посоветуете жителям города?

- Могу сказать, что мы очень плотно общаемся с активистами из Светлогорска. Вышли с ними на связь и поддерживаем контакт. У нас в Бресте получилось так, что в инициативную группу вошли люди, которые являются специалистами в разных областях. Есть медики, есть ученые-экологи, есть инженеры, которые разбираются в документации, данных. Мы с Сергеем Петрухиным как блогеры освещаем акции и события вокруг завода. В общем, у нас собрался такой состав, который может поднять тему на высоком уровне.

Поэтому нужны специалисты, сплоченная команда и тогда все получится. Это самое важное. Тогда проблема будет решаться.

- Чиновники пытаются отбеливать завод, преуменьшая его опасность, но ведь его потенциальная работа отразится и на их здоровье...

- У нас чиновники подвергаются опасности постоянно. Кроме опасного производства, их потенциальная опасность — вышестоящее руководство, КГБ, МВД. У нас любой чиновник, который приходит на более-менее высокий пост — сидит на крючке.

Его назначают, чтобы принимал «правильное решение». Чиновник в нашей стране - человек несвободный в своих решениях. Он поставлен на место для того, чтобы исполнять вышестоящую волю и больше ничего.

Они могут считать, что завод опасен, но они никогда не выскажутся против него. Они могут подумать, что если запустят завод, то нужно будет срочно эвакуироваться, но высказаться, стать против — нет. На это не пойдет ни один чиновник, а если решится, то велика вероятность, что завтра его сбросят с поста.

Знаете, мне их мнение вообще не интересно. Не завидую я им. В том же «парламенте» люди собраны, чтобы делать общий «одобрямс», кого это может интересовать?

Радует, что экологические проблемы так объединяют белорусов. На самом деле, экологические протесты ведь тоже политика, но люди именно их воспринимают очень близко к сердце. Очень многие люди не верят телевизору, плюются в него.

Наш протест уже можно назвать политическим. Референдум — политика и ее начинает присутствовать все больше и больше. Однозначно, мы будем и дальше работать с людьми. Нет другого выхода, кроме как бороться.