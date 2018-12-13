Bitcoin хочет догнать Visa и Mastercard 13.12.2018, 19:01

Bitcoin догоняет Mastercard по объему транзакций.

Индустрия цифровых денег появилась лишь десять лет назад, криптовалюты очень молодой и волатильный актив, они практически не распространены в мире и находятся на самых ранних стадиях развития. При этом энтузиасты новой сферы хотят всего и сразу, они изначально ставят самые амбициозные цели и искренне верят в то, что биткоин лучше любых традиционных систем, передает РБК.

Все чаще люди сравнивают криптовалюту с Visa и Mastercard с совершенно разных точек — от пропускной способности до количества обработанных транзакций в сутки. В конце ноября в сети появилась новость о том, что Bitcoin догоняет Mastercard по объему транзакций, при этом сейчас рынок находится в тяжелом положении, и большинство держателей цифровых денег «холдят», то есть не работают с активами, а держат их.

По информации, которая пока не нашла официального подтверждения, в конце ноября ежедневные транзакции в сети биткоина превысили $8 млрд, в то время как Mastercard обработал $11 млрд, а Visa — $30 миллиардов. Даже если эти цифры действительно правдивы, то необходимо понимать, что «киты», переводящие сотни миллионов долларов в сети биткоина, могут положительно сыграть на статистику, но это не показатель реального принятия цифровых денег.

Аналитик EXANTE Виктор Аргонов рассказал, что в последние месяцы среднесуточное количество транзакций в сети криптовалюты составляет 250 тысяч. В пиковый момент оно достигало 500 тыс., но тогда система столкнулась с проблемами масштабирования — пул неподтвержденных транзакций и комиссия за переводы достигали аномальных значений.

При этом, сеть Visa, например, может обрабатывать 65 тыс. транзакций в секунду, по информации на сайте компании. Аргонов добавил, что только в третьем квартале платежная система обработала 31,7 млрд операций (около 350 млн в сутки).

У Mastercard эти цифры скромнее — 18,2 млрд транзакций, но они несравнимо выше, чем у биткоина. По мнению эксперта, сравнивать традиционный сектор и криптовалюты в принципе сложно, так как разрыв колоссальный, а в среднесрочной перспективе ситуация вряд ли изменится, так как пользователи разочарованы в цифровых деньгах, а в последний месяц объем торгов приходится на продажи.

Аналитик компании Zichain Арсений Бессмертных напомнил об энергопотреблении в сети криптовалюты. Для подтверждения транзакций используется майнинг, который требует очень много энергии. По словам эксперта, валидация одной операции в блокчейне биткоина требует в 300 тыс. раз больше электричества, чем аналогичное действие в системе Visa.

«В будущем я вижу два направления развития криптовалют как средства платежей. Во-первых, они будут все шире применяться в качестве инструмента международных транзакций — даже 60 минут, необходимые на подтвержение платежа в блокчейне биткойна, предпочтительнее нескольких дней, которые зачастую уходят на проведение платежа через систему корреспондентских счетов и валютный контроль. Во-вторых, традиционные платежные системы и банки будут все чаще имплементировать блокчейн-решения для обработки транзакций. Лидером в этом направлении является Ripple, чья бизнес-модель построена на взаимодействии с ведущими мировыми финансовыми институтами», — заявил Бессмертных.

Несмотря на серьезный разрыв в количестве транзакций и принятии технологии, Visa или Mastercard никогда не позволят перевести крупные суммы с копеечными комиссиями, напомнила старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Она добавила, что блокчейн позволяет серьезно сэкономить несмотря на то, что ему еще предстоит пройти длинный путь развития.

Криптовалюты пока не могут представлять серьезную конкуренцию традиционным платежным системам, считает эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова. Она сообщила, что система биткоина работает в режиме три транзакции в секунду, а в пиковые моменты она достигала 5-6 в секунду, не более.

На данный момент критповалютам рано тягаться с традиционными платежными системами, потому что отрыв все еще колоссальный. Любые попытки выставить систему биткоина на одном уровне с Visa и Mastercard выглядят спекуляциями и мошенничеством, чем-то вроде обмана новых инвесторов, потому что люди, которые уже работают в сфере цифровых денег, понимают ее реальные возможности и не нуждаются в такого рода сравнениях. Блокчейн-индустрия все еще очень молода, в дальнейшем, возможно, она сможет конкурировать с традиционной экономикой, но не сейчас.