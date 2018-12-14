Автономный рунет: в РФ готовятся к отключению интернета

Автономный рунет: в РФ готовятся к отключению интернета10
- 14.12.2018, 21:12
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В Госдуму РФ внесен законопроект об автономной работе российского сегмента интернета.
Депутаты Государственной думы внесли законопроект о необходимости обеспечить работу российского сегмента интернета, если доступа к зарубежным серверам не будет, сообщает «Медуза».
Документ подготовила группа парламентариев во главе с главой комитета Совета Федерации по законодательству РФ Андреем Клишасом.
В пояснительной записке сказано, что создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Для этого будут определены точки подключения российских сетей к зарубежным.
"Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком", - говорится в документе.
Кроме этого, в российских сетях должны установить технические средства, определяющие источник трафика. Эти средства должны будут при необходимости ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.
Для работы российского сегмента интернета в изолированном режиме будет создана национальная система DNS.
Российские власти разрабатывают системы для автономной работы интернета как минимум с 2014 года, когда Минкомсвязи провело учения по отключению от международного интернета. Последние подобные предложения были представлены в 2017 году.