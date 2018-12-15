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Равков: Почему 80% молодежи не служат в армии?

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  • 15.12.2018, 11:26
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Андрей Равков
Фото: БелТА

(Обновляется) Министр обороны анонсировал возможные изменения в условиях предоставления отсрочки от армии.

Об этом передает БелТА.

"У нас в стране получается, что значительная часть населения страны, которая должна выполнять воинский долг, не участвует в защите в военном отношении нашего государства. По простым расчетам, около 80% молодых людей не получают воинско-учетную специальность в Вооруженных Силах при прохождении срочной или других видов службы. Это влияет на состояние защищенности государства и обороноспособности, - сказал министр. - Поэтому тут мы видим единственный путь - внесение соответствующих изменений в законодательство по вопросам предоставления отсрочки. Конечно, это не будет объемно и огромно, но с определенной степенью необходимости, соблюдением принципов разумной достаточности и социальной защиты граждан".


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